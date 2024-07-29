ゲオでゲームソフト・ゲーム機本体がお買い得に！ 「GEO サマーSALE2024」8月10日開催レンタルDVD100円祭も
【GEO サマーSALE2024】
セール期間：8月10日～8月18日
実施店舗：全国のゲオショップおよびゲオモバイル約1,100店舗
(C) Nintendo
セール期間：8月10日～8月18日
実施店舗：全国のゲオショップおよびゲオモバイル約1,100店舗
ゲオホールディングスは、全国のゲオショップおよびゲオモバイル約1,100店舗にて「GEO サマーSALE2024」を8月10日から8月18日にかけて開催する。
本セールでは、ゲームソフト・ゲーム機本体のほか、iPhone・iPadをはじめ豊富な機種から選べる中古スマホ・タブレット、大画面で美麗な映像が楽しめる4Kテレビや高コスパのイヤホン、家電、生活雑貨などもお買い得価格で購入できる。
さらに、新作を含むレンタル DVD・ブルーレイが全品100円（税込110円）で利用できる「レンタル DVD100円祭」も8月10日から8月12日までの3日間限定で開催される。
□「GEO サマーSALE2024」のページ
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