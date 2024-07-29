¿å¸Í¤¬Î©ÀµÂçMFÀî¾å¹ÒÎ©¤ÎÍèµ¨²ÃÆþÆâÄê¤òÈ¯É½¡¡¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¾ï¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤òËº¤ì¤º¤Ë¡×
¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï29Æü¡¢Î©ÀµÂç³Ø¤«¤éMFÀî¾å¹ÒÎ©(21)¤ÎÍèµ¨²ÃÆþÆâÄê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Àî¾å¤Ï¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤È¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢ÄëµþÄ¹²¬¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´î¤Ó¤Î»×¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª Î©ÀµÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ÎÀî¾å¹ÒÎ©¤Ç¤¹¡£2025¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö´Ø·¸¤¹¤ë³§¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¾ï¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¶½Ê³¤È´î¤Ó¡¢¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Á´¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¾¡¤ÁÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
Àî¾å¤Ï¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤È¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢ÄëµþÄ¹²¬¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´î¤Ó¤Î»×¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª Î©ÀµÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ÎÀî¾å¹ÒÎ©¤Ç¤¹¡£2025¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö´Ø·¸¤¹¤ë³§¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¾ï¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¶½Ê³¤È´î¤Ó¡¢¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Á´¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¾¡¤ÁÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×