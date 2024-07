『トムとジェリー』を題材にした「一番くじ トムとジェリー Yummy Funny House!」が、8月3日(土)から、全国の「ローソン」などで順次発売される。■全8等級+ラストワン賞を用意今回発売される「一番くじ トムとジェリー Yummy Funny House!」は、スイーツをテーマにしたトムとジェリーのアイテムがそろう、全8等級+ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。

A賞には、ふたりがセットになったフィギュア「TOM and JERRY pancake figure」が登場。パンケーキの上で、手足がシロップまみれで驚くトムといたずらをするジェリーが表現されている。また、トムのほっぺに飛びつくジェリーを再現したB賞の「TOM and JERRY とびつきぬいぐるみ」や、C賞の「ラグマット」、D賞の「パンケーキパン」など、キュートなアイテムがラインナップされる。そして、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には「TOM and JERRY とびつきぬいぐるみ〜ラストワンver.〜」が提供されるほか、A賞と同アイテムが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。【「一番くじ トムとジェリー Yummy Funny House!」概要】発売日:8月3日(土)から順次販売場所:「ローソン」、「一番くじ公式ショップ」、「一番くじONLINE」など