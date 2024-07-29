À¼Í¥¡¦ÈøºêÍ³¹á¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¡Ö¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ò·è°Õ¡×¡¡¡Ø¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¥µ¡¼¥Ð¥ëÌò
À¼Í¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÈøºêÍ³¹á¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èøºê¤µ¤ó¤ÏSNS¤ËÊ¸½ñ¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¡ÖËÜÆü¤Ï»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈøºêÍ³¹á¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿Êý¤ÈÆþÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤ª¸ß¤¤¤ò»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Öº£¸å¤â³§ÍÍ¤Î¤´´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤è¤ê°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»ØÆ³¤´ÊÜÚ¥¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èøºê¤µ¤ó¤Ï1993Ç¯5·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¤Î¥µ¡¼¥Ð¥ëÌò¤ä¡¢¡È¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡ØBanG Dream!¡Ù¤Î¸Í»³ÌÀÆü¹áÌò¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£