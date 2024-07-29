¡Ö¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¡×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹18´¬¤ÎÉ½»æ¤¬¸ø³«¡ª ¥Ç¥ó¥¸¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ôー¥¹¤¹¤ë¥Ê¥æ¥¿
¡Ú¡Ö¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¡×Âè18´¬¡Û
8·î2Æü È¯Çä
²Á³Ê¡§572±ß
8·î2Æü È¯Çä
²Á³Ê¡§572±ß
¡¡½¸±Ñ¼Ò¤Ï¡¢8·î2ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¡×Âè18´¬¤ÎÉ½»æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿É½»æ¤Ë¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ç¥ó¥¸¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Ôー¥¹¤ò¤¹¤ë¡¢¾Ð´é¤Î¥Ê¥æ¥¿¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Î¢É½»æ¤Ë¤Ï¡¢Àª¤¤ÎÉ¤¯¼ê¤òµó¤²¤ë¥Ê¥æ¥¿¤Î¼ø¶ÈÃæ¤Î°ìËë¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú18´¬ ¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
Ë½ÅÌ¤È²½¤·¤¿·²½°¤È¡¢¤½¤ì¤òÀðÆ°¤¹¤ë¥Ð¥ë¥¨¥à¤Ë¤è¤êÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¥Ç¥ó¥¸¤È¥Ê¥æ¥¿¡£ÉÎ»à¤Î¥Ç¥ó¥¸¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢°ì¿ÍÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥Ê¥æ¥¿¤À¤¬¡Ä¡Ä!? ¸ø°Â¤Ë¤è¤ëÀ¨»´¤Ê·×²è¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¥¢¥µ¤È¥¥¬¤Ï¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¤òµß¤¦¤Ù¤¯Ä¶¸·²ü·ÙÈ÷¤ÎÅìµþ°Ëâ¼ýÍÆ¥»¥ó¥¿ー¤ò½±·â¤¹¤ë!!
(C)SHUEISHA Inc. All rights reserved.