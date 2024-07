interfm『MUSIClock with THE FIRST TIMES』番組イベント『みゅじろくライブ！』第2弾開催決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■山崎あみが総合MCを務め、出演者全員による番組公開収録も実施予定!

interfmで毎週月~木曜の朝7時から放送されている音楽バラエティ番組『MUSIClock with THE FIRST TIMES』。

3月に開催された初の番組イベント 『みゅじろくライブ!』はリスナーから多くの反響があり、このたび『MUSIClock with THE FIRST TIMES みゅじろくライブ! SOUND & SMILE Vol.2<GIRLS POWER> powered by Rakuten Ticket』の開催が決定した。

イベントは番組DJの山崎あみが総合MCを務め、アキラ100%、マツモトクラブ、SAKURAI、ちぇく田、松本りんす(だーりんず)、もじゃのレギュラー陣がお笑いライブを披露。

そして今回は <GIRLS POWER> と題し、 Lucky2(2は2乗が正式表記) 、krage、Myuk、ASCA、Anonymouzら、番組へのゲスト出演でも縁がある話題の女性アーティストたちが、ライブパフォーマンスで盛り上げる。イベントのラストには、出演者全員での公開収録も実施される予定だ(※krageはライブパートのみの出演)。

『MUSIClock』の真骨頂とも言える“お笑いと音楽の融合”をステージで再現。笑いありハプニングあり、決して予定調和ではない、その瞬間にしか生まれないドキドキ感を会場で体感しよう。

さらに、今回のイベントでは出演者の直筆サイン色紙が直接当選者に手渡しされる特典や、サイン入りイベントグッズが当たるなどの来場者全員が参加できる抽選会を企画中。続報に注目だ。

公演チケットは、最速先行抽選の受付を実施中。前方席が確約されるアップグレードチケットも、一般チケット購入者を対象に抽選実施される。チケット情報については、楽天チケットの公演ページをチェックしよう。

また、このイベントの開催発表にあわせて、出演アーティストが続々『MUSIClock with THE FIRST TIMES』に生出演。7月30日は、シンガーソングライターとして活動していた熊川みゆの音楽プロジェクト、Myuk、8月1日は、日、中、英語を巧みに使用した新鮮な歌詞と澄み渡る歌声を武器に、今後の活躍が期待されるkrage、6日は、9人組のガールズパフォーマンスグループ、Lucky2から杉浦優來・比嘉優和・森朱里が出演する。今後も番組には出演アーティストが登場する予定だ。

イベント情報

『interfm MUSIClock with THE FIRST TIMES presents みゅじろくライブ!SOUND & SMILE Vol.2<GIRLS POWER> powered by Rakuten Ticket』

09/16(月・祝) 東京・TOKYO FMホール

<出演者>

山崎あみ(番組DJ/イベント総合MC)

【1部】アキラ100%、SAKURAI、ちぇく田、Lucky2、krage、Myuk

【2部】松本りんす、マツモトクラブ、もじゃ、Lucky2、ASCA、Anonymouz

※Lucky2は、1部、2部とも出演

チケットページ

https://r-t.jp/musiclock-live

『MUSIClock with THE FIRST TIMES』番組サイト

https://www.interfm.co.jp/musiclock