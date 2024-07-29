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¢£Member SoloÈ×(CD+¥ß¥Ë¥¸¥ã¥±¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼)(VICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê)¡§2,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
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01. EVERBLUE
02. Love, Love, Love Love Love! - Japanese ver. -
03. EVERBLUE (instrumental)
04. Love, Love, Love Love Love! - Japanese ver. - (instrumental)
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01. Making of Jacket Photos
02. Solo Interview
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