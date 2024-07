6人組ガールズグループ・821が、メンバーの入れ替えやグループ名を「HUUNY BEE」へとリニューアルし、10月2日にニューシングシングル「Re:Start With Yourself/歌え!コ・モ・ド・テ・ポン!」をリリースする。メンバーはそれぞれ女優、タレント、歌手、YouTuberと様々なフィールドを本業とし、音楽活動も掛け持つアクターズアイドルとして、2018年「ホリプロタレントスカウトキャラバン」により選出されたメンバー・米倉れいあ、竹内カンナ、藤ゆりな、リコと、2020年に加入の朝比奈エマに続き、今回新メンバーの吉沢凛音が加入。新生HUNNY BEEのアーティスト写真が公開され、活動の第一歩となる楽曲「Re:Start With Yourself」のティザー映像も公開となった。

リリース情報

「Re:Start With Yourself/歌え!コ・モ・ド・テ・ポン!」



初回限定盤A(CD+DVD) 初回限定盤A(CD+DVD)



初回限定盤B(CD+DVD) 初回限定盤B(CD+DVD)



通常盤(CD 通常盤(CD

2024年10月2日(水)発売

初回限定盤A(CD+DVD) VIZL-2359 ¥2,970(税込)

初回限定盤B(CD+DVD) VIZL-2360 ¥2,970(税込)

通常盤(CD) VICL-37746 ¥1,320(税込)

<初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤(初回プレス分)封入特典>

・ソロトレカ(12種ランダム1枚)

<CD収録内容>※全形態共通

1. Re:Start With Yourself

2. 歌え!コ・モ・ド・テ・ポン!

<初回限定盤A DVD収録内容>

1. Re:Start With Yourself(Music Video)

2. Re:Start With Yourself(Making Movie)

<初回限定盤B DVD収録内容>

1. 歌え!コ・モ・ド・テ・ポン!(Music Video)

2. 歌え!コ・モ・ド・テ・ポン!(Making Movie)

ライブ・イベント情報

▼HUNNY BEEリリース記念イベント

開催日:2024年8月21日(水)

会場:カメイドクロック1Fカメクロコート

時間:1部16:30〜、2部19:00〜

内容:ミニライブ&特典会

詳細:https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A028809/1.html



▼HUNNY BEEリリース記念オンラインサイン会

開催日:2024年8月25日(日)

時間:14:00〜

内容:メンバー全員サイン会

詳細:https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A028809/2.html

関連リンク

◆Official Site

◆Official YouTube

◆Official Instagram

◆Official TikTok

◆Official Staff X

「Re:Start With Yourself」は、“始まりは今(ここ)から”という歌詞が象徴するように、HUNNY BEEの強い意志が込められたナンバーとなっている。さらに、8月21日にはHUNNY BEEとして初お披露目となるリリースイベントの開催が決定した。また、7月29日20時からHUNNY BEEメンバー全員によるYouTube生配信が実施されるほか、8月6日からはFM-FUJIにてHUNNY BEEのレギュラーラジオ番組「はにはに工房」がスタートし、8月8日にはヤングジャンプにてグラビアに初登場する。【HUNNY BEE メンバーコメント】●米倉れいあ:新たなスタートを迎えることが出来、とても嬉しいです。リスタートするにあたって今まで以上にダンス・歌、基礎練習に全力で取り組みました。お互いに指示を出しあい、チームの目標を何度も話し合いました。「Re:Start With Yourself」という曲は私達の成長の曲でもあります。沢山の想いを込めた曲なのでみなさんに是非聴いて欲しいです。これからももっと皆さんの期待に応えられるよう頑張ります。応援よろしくお願いします!竹内カンナ:新メンバーを迎え再始動することになり、今まで以上にグループに多くの時間をかけてきました。新曲の「Re:Start With Yourself」の‘’始まりは今(ここ)から”という歌詞に私たち自身が背中を強く押されました。そして今はただ、早く皆さんの前でパフォーマンスがしたいと思っています。Re:Startする私たちの活動を楽しみにしていてください!藤ゆりな:みなさんに笑顔をお届けできたらいいなと思い、やる気・本気100%で取り組んでいます。今回リリースする「Re:Start With Yourself/歌え!コ・モ・ド・テ・ポン!」は、どちらも元気いっぱいになれる楽曲となっています。是非、たくさん聞いていただけたら嬉しいです!そして、私たちHUNNY BEEにたくさんの応援をよろしくお願いします!人生を共に歩んでいきたいです。リコ:新体制となった私たちの姿を、お届けできるこの日をとても楽しみにしていました!グループ名の由来でもあるように、ファンの皆様と一緒に"HUNNY BEE"を作り上げていきたいと思っています。唯一無二で個性豊かな6人のメンバーと、これからたくさん革命を起こして盛り上げていくので、是非応援よろしくお願いします!朝比奈エマ:夏が随分と本気を見せていますが、私たちも全力の本気をお見せしようと、新生HUNNY BEEとして帰ってきました!ニューシングルは、私たちの再出発にぴったりな六人六色の魅力が詰まった楽曲になっています。皆さんの前で最高のパフォーマンスをお届けできるようにメンバー全員で日々練習に励んでいるので、私たちにとって特別な日である8月21日の再スタートをぜひ見届けてください!ライブ会場でお待ちしています!吉沢凛音:初めまして、吉沢凛音です!最年少でまだまだ足りないところもありますが、メンバーのみんなに支えてもらいながら、皆さんの前に立てる日に向けて頑張っています!これから私のことを知っていただけたら嬉しいです。お会いできる日を楽しみにしています!