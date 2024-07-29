¥×¥ì¥¸¥ãー¥Üー¥È¤¬ËÉÇÈÄé¤Î´ßÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤·ÄÀË×¡¡²Ö²Ð¸«Êª¸å¤ÎÃË½÷3¿Í¤¬¤±¤¬¡¡ÂçÊ¬
28ÆüÌë¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Ç¥×¥ì¥¸¥ãー¥Üー¥È¤¬ËÉÇÈÄé¤Î´ßÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË½÷3¿Í¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á¥¤Ï¿»¿å¤¬·ã¤·¤¯ÄÀË×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥×¥ì¥¸¥ãー¥Üー¥È¤¬ËÉÇÈÄé¤Î´ßÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤·ÄÀË×¡¡²Ö²Ð¸«Êª¸å¤ÎÃË½÷3¿Í¤¬¤±¤¬¡¡ÂçÊ¬
28ÆüÌë10»þ¤´¤í¡¢ÂçÊ¬»ÔÆüµÈ¸¶¤ÎÂçÊ¬¹Á±Õ²½¥¬¥¹È÷ÃßËÉÇÈÄé¤Î´ßÊÉ¤ËÁ´Ä¹9.71¥áー¥È¥ë¡¢Áí¥È¥ó¿ô3.6¥È¥ó¤Î¥×¥ì¥¸¥ãー¥Üー¥È¡Öµ¥Á¥Âè4¥¿¥«¥»´Ý¡×¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿50Âå¤ÎÃËÀ2¿Í¤È40Âå¤Î½÷À¹ç¤ï¤»¤Æ3¿Í¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á¥¤Ï¿»¿å¤¬·ã¤·¤¯¾×ÆÍ¤«¤é¤ª¤è¤½3»þ´Ö¸å¤ËÄÀË×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Èµ¥Á¥Âè4¥¿¥«¥»´Ý¤Ï28ÆüÌë¡¢ÊÌÉÜ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²Ö²ÐÂç²ñ¤ò³¤¤«¤é¸«Êª¤·¤¿¸å¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤ÎºÙ¹Á¤ËÌá¤ëÅÓÃæ¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÊ¬³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤¬¾×ÆÍ¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£