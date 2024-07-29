»àË´»ö¸ÎÁê¼¡¤°2¿Í»àË´ ¡¡¥È¥é¥Ã¥¯¤È¥ªー¥È¥Ð¥¤¤¬¾×ÆÍ55ºÐÃËÀ»àË´¡¡·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ÈÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯ÀµÌÌ¾×ÆÍ54ºÐÃËÀ»àË´
¸òÄÌ»àË´»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¾å°ËÆá·´ÈÓÅçÄ®¤Ç28Æü¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤È¥ªー¥È¥Ð¥¤¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¥ªー¥È¥Ð¥¤¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿55ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
28Æü¸á¸å6»þ¤¹¤®ÈÓÅçÄ®ÈÓÅç¤Î¹ñÆ»153¹æ¤Ç±¦ÀÞ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Æî¤«¤éÄ¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¥ªー¥È¥Ð¥¤¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¥ªー¥È¥Ð¥¤¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÓÅçÄ®¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦Âíß·´²¼¡¤µ¤ó55ºÐ¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢29Æü¸áÁ°6»þÈ¾¤´¤í±ö¿¬»ÔÀöÇÏ¤Î¥¢¥ë¥×¥¹¥°¥êー¥óÆ»Ï©¤Ç¤Ï·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ÈÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿±ö¿¬»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¢Èª Í§¾¼¤µ¤ó54ºÐ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¥»¥ó¥¿ー¥é¥¤¥ó¤ò±Û¤¨¤¿¤È¤ß¤Æ»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£