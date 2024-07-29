¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡ÛÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¥¨¥¸¥×¥È¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°Áª¼ê¤¬¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤¿¥ï¥±

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فرحة محمد السيد على طريقة الاسطورة كرستيانو رونالدو بعد أن حصد على برونزية سلاح المبارزة🥉🇪🇬👏🏽 pic.twitter.com/qu7uQgNG5Z
— عالم كريستيانو (@CR7xWorld) July 28, 2024
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