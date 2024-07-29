7·î29Æü¤Ï¡ÈºÇ¶¯³«±¿Æü¡É¡¡¡Ö°ìÎ³ËüÇÜÆü¡×¡ÖÅ·¼ÏÆü¡×¡ÖÂç°Â¡×½Å¤Ê¤ëÆü¤Ë¡ÈºâÉÛ¾¦Àï¡É·ã²½¡¡¿·»æÊ¾È¯¹Ô¤âÄÉ¤¤É÷¤Ë
7·î29Æü¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¡ÈºÇ¶¯³«±¿Æü¡É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖºâÉÛ¡×¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
29Æü¤Ï¡¢¡Ö°ìÎ³¤ÎÌâ¡Ê¤â¤ß¡Ë¤¬ËüÇÜ¤Ë¤â¼Â¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡Ö°ìÎ³ËüÇÜÆü¡×¤Ç¡¢²¿¤«¤ò»Ï¤á¤ë¤Ë¤Ï±ïµ¯¤¬ÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ºÇ¾å¤ÎµÈÆü¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÅ·¼ÏÆü¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÂç°Â¡×¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢2024Ç¯¤Î¡ÈºÇ¶¯³«±¿Æü¡É¤Î1¤Ä¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤Æü¤Ï¡¢¶â±¿¾å¾º¤ò´ê¤Ã¤ÆºâÉÛ¤ò¿·Ä´¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔÆâ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Ç¤Ï¡¢Çä¤ê¾ì¤Ë³«±¿Æü¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òÀßÃÖ¤¹¤ëÎÏ¤ÎÆþ¤ì¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ¿Â»Î±Ä¶ÈÉô¡¦Áêß·Ááµª¤µ¤ó¡§
°ìÎ³ËüÇÜÆü¤ä¿·»æÊ¾È¯¹Ô¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÁªÂò¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¾¯¤·Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë
¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹²½¤¬¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢7·î¤Ë20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·»æÊ¾¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡ÖºâÉÛ¾¦Àï¡×¤¬Ç®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¤Ï¾®¤µ¤á¤ÎºâÉÛ¤¬Çä¤ì¶Ú¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö°ìÎ³ËüÇÜÆü¡×¤À¤±¤Ï¤ª»¥¤òÀÞ¤ê¤¿¤¿¤Þ¤Ê¤¤¸³Ã´¤®¤ÇÄ¹ºâÉÛ¤òÇã¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£