Vaundyが新曲「GORILLA芝居」のMusic Videoを公開した。

今回のMusic Videoは、事前収録した映像と『Vaundy one man live "HEADSHOT" at Makuhari Messe』7月28日(日)公演内で披露した新曲「GORILLA芝居」の生ライブ映像を掛け合わせた新感覚の映像に。





Vaundyは、7月27日(土)・28日(日)に幕張メッセにて『Vaundy one man live "HEADSHOT" at Makuhari Messe』を開催。本公演は両日即日完売しており、28日公演のみオフィシャル会員サイト限定でフル生配信が行われるなど大盛況のなかでの開催となった。7月26日には『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』主題歌の新曲「ホムンクルス」のMusic VideoをYouTubeに公開し、2日足らずで200万再生を記録している中、今回のライブでは新曲「GORILLA芝居」を初披露。この夏は全国各地の夏フェスに出演し、秋からは10都市20公演のアリーナツアーの開催も控えている。

Vaundy「GORILLA芝居」Music Videoより

Vaundy「GORILLA芝居」Music Videoより

Vaundy「GORILLA芝居」Music Videoより