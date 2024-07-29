ÉðÅÄÎèÆà¡¢¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤Î³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×27ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÉðÅÄÎèÆà¡Ê27¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¥Ó¡¼¥Á¤Ç³«Êü´¶°î¤ì¤ëÉðÅÄÎèÆà¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÇÁÇÄ¾¤ÊÈþ¤·¤µ¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡ÉðÅÄ¤Ï¡ÖÃÂÀ¸Æü·Þ¤¨¤Þ¤·¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¡27ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£27¤Ï¹¥¤¤Ê¿ô»ú¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¤¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹ ºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤Î³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡°¡°¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Ó¡¼¥Á¤Ç²á¤´¤¹¡¢³«Êü´¶°î¤ì¤ë»Ñ¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥¤·¤¤³§ÍÍ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¥ì¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¹û¤ì¹û¤ì¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÇÁÇÄ¾¤ÊÈþ¤·¤µ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¥Ó¡¼¥Á¤Ç³«Êü´¶°î¤ì¤ëÉðÅÄÎèÆà¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÇÁÇÄ¾¤ÊÈþ¤·¤µ¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡ÉðÅÄ¤Ï¡ÖÃÂÀ¸Æü·Þ¤¨¤Þ¤·¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¡27ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£27¤Ï¹¥¤¤Ê¿ô»ú¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¤¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹ ºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤Î³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡°¡°¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Ó¡¼¥Á¤Ç²á¤´¤¹¡¢³«Êü´¶°î¤ì¤ë»Ñ¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥¤·¤¤³§ÍÍ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¥ì¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¹û¤ì¹û¤ì¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÇÁÇÄ¾¤ÊÈþ¤·¤µ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£