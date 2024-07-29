Ã«¸¶¾Ï²ð¡ÖÁ´Éô¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¾¡¤Á¤¤Ã¤¿¤ª·»¤µ¤ó¡×°¤Éô°ìÆó»°¤Ë´¶Æ°¡¢Â¼¾å²ÂºÚ»Ò¤â¡Ö·»Ëå°¦´¶¤¸¤¿¡×
ÇÐÍ¥Ã«¸¶¾Ï²ð¤¬29Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·8¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÆüËÜ½ÀÆ»8¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¸ÞÎØ2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î°¤Éô°ìÆó»°¡Ê26¡á¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÂ®Êó¤È¤·¤Æ¡¢½÷»Ò52¥¥íµé¤ÎËå»í¡Ê24¡á¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤Î2²óÀïÇÔÂà¤È¡¢Ëå¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤¿·»¤Î¶¯¤µ¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£
Ã«¸¶¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤¬°ìÈÖ¶Ã¤²ù¤·¤«¤Ã¤¿°¤Éô»íÁª¼ê¤ÎÇÔÀï¡£Ëå¤ÎÇÔÀï¤ò¼õ¤±¤ÆÁ´Éô¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¾¡¤Á¤¤Ã¤¿¤ª·»¤µ¤ó¤Î°ìÆó»°¤µ¤ó¡£²þ¤á¤Æ¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Îå«¤Î¿¼¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿½ÀÆ»¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶Æ°¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÂ¼¾å²ÂºÚ»Ò¤Ï¡Ö·»Ëå°¦¤ò´¶¤¸¤¿Àï¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï°ìÆó»°Áª¼ê¤ÏËå¤ò¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Éé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ù¤·¤¤»×¤¤¤òÎÏ¤Ë¤·¤ÆÀï¤¤¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë2¿Í¤Ç»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£