Mnet、新ボーイズグループプロジェクト「PLANET B」をローンチ…選抜メンバーは来年のサバイバル番組に出演

Mnetの新たなボーイズグループプロジェクト「PLANET B」がベールを脱いだ。本日(29日)、CJ ENMは2025年の新ボーイズグループ誕生プロジェクトの序章となるMnet「PLANET B」をローンチすると明かした。「PLANET B」は、新たなグローバルボーイズグループの誕生に向けたサバイバルの前哨戦的なプロジェクトだ。「PLANET B」を通じて参加者たちは、YouTubeチャンネル「Mnet K-POP」、Mnet Plusなど、様々なグローバルプラットフォームを通じて、自身を世界中の人々に知ってもらうだけでなく、プロジェクトを通じて選抜されたメンバーは、2025年に韓国で放送予定であるMnetの超大型ボーイズグループサバイバル番組に出演する機会を得ることができる。

Mnetはこれまで、オリジナリティのある企画をもとに、多数のサバイバル番組を成功させてきた。ZEROBASEONEをはじめ、Kep1er、ENHYPENなど、現在世界で活躍しているアーティストを、それぞれ「BOYS PLANET」「Girls Planet 999:少女祭典」「I-LAND」を通じて誕生させた。また、最近では世界217の国と地域の熱い応援の中、「I-LAND2」を通じてiznaを輩出し、K-POP市場を牽引する新たなガールズグループのデビューを知らせた。今回公開された「PLANET B」の予告映像では、暗く広大な宇宙の中で輝く星あかりと共に「最も明るいあの星の名前は何だろう(What's the name of that brightest star?)」というフレーズが登場する。そして、8月10日より参加者の募集を開始することを知らせ、期待を高めた。Mnet「PLANET B」の制作陣は、「放送まで通常は非公開の形式で行われてきたオーディション参加者募集の過程を、プリクエルとして番組化する。今回のプロジェクトを通じて、次世代K-POPの有望株たちが、本格的なデビューサバイバルの前から自身の可能性を存分に発揮できる登竜門にし、視聴者には隠された原石を一緒に発見し、没入できる楽しさを届けることができるよう、新鮮な試みと企画でお目にかかる」と伝えた。「PLANET B」は、国籍に関係なく、2012年1月1日以前に生まれた男性であれば誰でも応募することができる。8月10日午前10時より公式サイトを通じて参加者の受付を開始する。