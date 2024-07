パスタ小麦を使ったモチモチ麺がヤミツキ！ ラーメンでもパスタでもない新感覚の「ラパス」とは（大阪・堺筋本町）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は堺筋本町駅近くにオープンした、ラーメンでもパスタでもない新感覚の麺料理店。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

麺屋 ラパス(大阪・堺筋本町)

店舗の外観 出典:とよつねさん

2024年7月、堺筋本町駅から徒歩2分ほどの場所に、ラーメンとパスタを掛け合わせた麺料理を楽しめる「麺屋 ラパス」がオープンしました。ミシュランのビブグルマンを獲得し、現在大阪で3店舗を運営する「ふく流らーめん 轍」がプロデュースした「ふく流ラパス 分家 WADACHI」が名前も新たにリニューアル。人気を得ていた唯一無二のラーメンパスタのハイブリッド麺「ラパス」だけでなく限定メニューも提供します。店主の熊澤 暢佑氏は、京都の料理屋で住み込み修業をし、黒門市場の魚屋で働きレゲエDJもしていたという異色の経歴の持ち主。ラーメン職人になってからは、「ワールドラーメングランプリ」ではファイナリストに残り、Web部門で1位を獲得、「CHEF-1グランプリ」には2年連続で大阪代表として出場しています。今回独立し、新店舗のオープンとなりました。

モダンでお洒落な店内にはコの字形のカウンターがあり、客席は14席。明るく清潔感もあるので、女性一人でも入店しやすい雰囲気です。

レギュラーあさりラパス 出典:グッちゃーんさん

気になる「ラパス」は、ラーメンのスープを極限まで濃縮した出汁、厳選された具材、最高の麺を合わせて調理した新感覚の混ぜそば。まずは器から立ち上る香りを楽しんで、全ての具材と麺、濃縮された出汁をかき混ぜて味わいます。最後に残った汁にご飯を入れて食べるのがおすすめだそう。あさりの香り豊かな「あさりラパス」は、あさりと鶏チャーシューがのった「レギュラー」1,080円、豚チャーシュー4枚と味玉が加わった「スペシャル」1,330円、豚チャーシュー8枚と味玉が加わり、あさりがダブルになった「デラックス」1,680円の3種類。モチモチの平打ち麺の食感が楽しく、素材そのものの旨みがギュッと凝縮された一杯です。

レギュラーチキンジャンキー 写真:お店から

他にもクリーミーで創作性にあふれた「こってり明太ラパス」(レギュラー・1,130円/スペシャル・1,380円/デラックス・1,580円)や、パンチのある濃厚な「チキンジャンキー」(レギュラー・980円/スペシャル・1,180円/デラックス・1,630円)を用意。100%コシヒカリ使用の「〆ご飯」(昼・100円/夜・150円)は、「あさりラパス」にはトマトチーズ入り、「こってり明太ラパス」では柚子かチーズか大葉を選べ、「チキンジャンキー」にはそぼろ入りと、それぞれに合わせたものを提供します。女性向けにハーフサイズのあさりラパス、ハーフサイズのご飯、ミニサラダが付いた「レディースセット」1,080円や、自然派ワインと前菜3種盛り、好みのラパス、ハーフサイズのご飯が付いた「ワインセット」1,780円があるというのも気が利いています。

冷しゃぶ担々麺 出典:佐手久さん

現在数量限定で「冷しゃぶ担々麺」(レギュラー・1,280円/スペシャル・1,530円)を提供中(8月末まで)。自家製ゴマだれとラー油を使用し、スパイスの利いた一杯です。森製麺工場の中太ストレート麺は、喉越しが良くタレにしっかり絡みます。ほどよい痺れと辛さが刺激的で夏にぴったり。「〆ご飯」200円は海苔とうずらの生卵がのっています。7月22日からは「高級ジャンキーのラパス」が発売されるので、そちらも楽しみですね。

ドリンクメニューは「エビスビール(瓶)」600円をはじめ、「角ハイボール」300円、「レモンチューハイ」300円などリーズナブルな価格設定。ラーメン店には珍しく「自然派ワイン」550円があるのもうれしいですね。サイドメニューに「前菜3種盛り」500円や「漬物キムチ」300円もあるので、お酒もすすんでしまいそう。

ラーメンでもパスタでもない、自由な発想から生まれた新感覚のラパスを体験しに訪れてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

味玉 出典:佐手久さん

『限定。冷しゃぶ担々麺です。冷たいゴマだれにラー油のピリッと感、香辛料もきいたたれ。麺は自家製麺のパスタ用小麦を使った平打ち中太麺、水で〆られて、ゴマだれとラー油、香辛料のきいたたれが良く絡んで美味しいです。ちょいとピリッとですね。タマネギに水菜の食感も良く、トマトが冷やしに良く合って美味しいです。味玉も程よい味付け美味しいですね。レアチャーシュー肉肉しく歯ごたえ良くこれ又美味しいです。麺を食べ終えると?〆飯海苔卵です。投入して良く混ぜて、海苔の風味に卵drマイルドに、美味しいです。カイエンペッパー降って、ちょいとピリッと、これ又美味しいです。夏の暑い日にぴったりなピリッと美味しい一杯でした』(佐手久さん)

レギュラーあさりラパス 出典:とよつねさん

『レギュラーあさりラパス

(貝系+油 1080円)

麺はややウェーブのかかった平打ちの太ストレート麺。具は鶏モモ肉のチャーシュー,アサリ,アーリーレッド,大葉,柚子を使用。

こちらは店は堺筋本町にある「ふく流ラパス 分家WADACHI」が装いも新たに7月8日にリニューアルオープンしたお店です。鶏白湯出汁に酒蒸ししたアサリ出汁に背脂とガーリックを抽出したオリーブオイルを加えたタレがあつもり麺とよく絡み、ほのかなニンニク風味に爽やかな柚子風味と大葉の香りをアクセントに、引き締まった塩タレでキレのある味わいで、鶏出汁のコクにアサリ風味豊かな仕上がりになっています。麺は森製麺工場を使用し、もっちりとしたコシ感がありタレとよく絡んで頂けます。中ぶりで厚めの鶏モモ肉のレアチャーシューが2枚入っていて、しっとりとした肉質感がありよく味付けされてとても美味しく頂けます。備付の黒胡椒・カイエンペパーで味の変化を楽しめます。(タレ・チャーシューがおすすめ)』(とよつねさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆麺屋 ラパス住所 : 大阪府大阪市中央区南本町2-3-11TEL : 06-6262-5508

文:佐藤明日香

