京都で人気の紀州鴨ひつまぶし専門店が、大阪・アメ村にやってきた！（大阪・心斎橋）

GionDuckRice Namba(大阪・心斎橋)

店舗外観 写真:お店から

2024年6月18日、心斎橋駅と四ツ橋駅、なんば駅の真ん中あたり、アメリカ村の八幡筋沿いにあるアローホテルイン心斎橋1Fに鴨のひつまぶし専門店「GionDuckRice Namba」がオープンしました。最寄りの心斎橋駅7番出口から徒歩5分程度のところに位置するお店は、京都・祇園で人気の「Gion Duck Rice」の2号店です。

オーナーの松永基希氏は、学生時代から叔父の営むラーメン店やフレンチで6年ほど修業したのち、2016年に大阪府枚方市にラーメン店「麺麓menroku」をオープンさせました。「食べログ ラーメン OSAKA 百名店」にも選出された鴨出汁ラーメンは、フレンチの技法を用いた上品さと繊細さを感じさせる味わい。また、昨今はラーメンにとどまらず、「Gion Duck Rice」や華わらびと鴨粥の専門店「麓寿庵rokujuan」、フルーツ大福店「包華堂 hokado」など、多岐にわたるお店をプロデュースし、話題を呼んでいます。

ひつまぶしメニューは絵文字で表現 出典:mgmg krg / 大阪グルメさん

看板メニューのひつまぶしは、まずはそのままで、次に鰹節や昆布、椎茸からとった出汁をかけて出汁茶漬けでいただきます。鰹節が入ったコーヒードリッパーで追い鰹した出汁は、香りも旨みも格別。ひつまぶしメニューは全3種。

お肉はロースとモモの2種類から選択可 出典:こばみつさん

お店で使用する鴨は、平飼いで育った和歌山・紀州鴨。オーナー自身が世界中の鴨を食べ歩き、一番おいしいと太鼓判を押した太田養鶏場から直送しています。温暖な環境と低密度飼育、きれいな山水と独自配合のペレット飼料で育った鴨は、鴨肉独特の臭みが少なく、濃厚な脂のコクと旨みを感じられる最高級品。フレンチレストランで編み出された低温調理でしっとり軟らかな食感に仕上げます。

ひつまぶしのお肉は、ロースとモモの2種類から選択可。定番ロースは、ふわっと軟らかで、きめ細かくしっとりとした食感です。一方、モモ肉は、脂がのっていてジューシーな味わい。ロースと比べるとやや噛みごたえもあります。女性はロース、男性はモモを好まれる方が多いので、どちらにしようか迷ったときは参考にしてくださいね。

試験管入りのスパイス 出典:mgmg krg / 大阪グルメさん

美しい色に目を奪われる、試験管入りのスパイスは、左からオーガニックのぶどう山椒、ゆず山椒、自家製の黒七味の3種。 中でもぶどう山椒は「山椒界の最高級品」「緑のダイヤ」とも呼ばれています。

オリジナルのクラフトビール 出典:かぶとん39さん

目を凝らすと、店内のあちらこちらに鴨のディスプレイが。とても可愛いので、見つけてみてくださいね。鴨が描かれた「オリジナルクラフトビール」1,210円も用意しています。ひつまぶしととても合うので、お試しください。

店舗内観 写真:お店から

座席数はテーブル14席。普段の食事はもちろん、スパイスの風味や出汁でサラサラといただける鴨ひつまぶしは、疲れているときや食欲が落ちているときにもおすすめです。リピーターの方はもちろん、初めての方もぜひ立ち寄られてはいかがでしょうか。

食べログレビュアーのコメント

見栄え抜群 出典:かぶとん39さん

『メニュー表はまさかのイラストだけというセンスよき

俺は鴨のロース、ももが贅沢に入りまくったスペシャルでごはんも大盛りにしてもろた

ほんまにうんんまい鴨がこんなふんだんに乗ってて

ばっちり卵黄乗ってたらそら目からよだれ出る️‍️‍

鴨のロースは噛んだらめっちゃ甘みあってタレ無しでも

うんんんまぁーて思えるし、バリ酒飲みたくなる

半分ぐらい食べ進めてお待ちかねのひつまぶしタイム

出汁を鰹節が入った入れ物に注いで旨味がぎゅーーーんてアップした神出汁が誕生大歓喜

このまま飲んでも優しくて飲みすぎ注意

あ、でも出汁おかわり出来る神対応やから飲みすぎOK

これを絶品鴨丼にかけたらそれはもう…‍

鴨の旨味と出汁の旨味と優しさが溢れて脳溶ける‍

ランチにしてはお高めて思う鴨やけど余裕で値段以上ニトリ対応してくれるから

ちょっと頑張ったご褒美とか特別なランチにいい鴨

ほんまに大満足出来て最高のランチタイムになりました』(かぶとん39さん)

自分で出汁をフィルターで濾すスタイル 出典:mgmg krg / 大阪グルメさん

『鴨はもも肉とロース、ご飯は大・中・小が選べるよ。

歯応えがある方より柔らかい方が好みだったので、あいにゃんはロースにしたご飯は中!

鴨のひつまぶしには卵黄が乗っていて綺麗な食用花が散りばめられている。ボリュームのある鴨にはしっかり味が付いていて濃厚。調味料は胡椒でさっぱりと。

胡椒は3種類あって、

・オリジナルブレンドの黒七味

・山椒園から直送した柚子

・山椒園から直送したぶどう山椒のスパイス

鴨は沢山付いてくるので、1枚に1種類ずつかけて楽しむのがオススメ。あいにゃんは特に柚子が好きやった。好きなタイミングでお出汁をかけてお茶漬けにして食べることもできる!鰹節や昆布出汁が入った出汁をフィルターで濾してからお茶碗に注いでいくー。

耐熱の急須ではあるけど、鴨を食べている間にぬるくなるので熱々が良いならすぐ食べるべし!美味しかったまた行きたひ』(あいにゃん@大阪グルメさん)

※価格はすべて税込。

