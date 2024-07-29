後半戦無敗の首位・巨人は甲子園で伝統のカード、パ首位独走の鷹は楽天と激突…今週のNPB
セ2位の広島は2.5ゲーム差の4位・DeNAと3連戦
後半戦に入り3連勝でセ・リーグ首位をキープする巨人は、30日から甲子園で阪神との伝統の3連戦に臨む。2連敗中の2位の広島は本拠地で2.5ゲーム差の4位・DeNAと戦う。最下位に転落した中日は0.5ゲーム差の5位にいるヤクルトと激突する。
パ・リーグは後半戦3連勝のソフトバンクが敵地で4位の楽天と戦う。2位のロッテは最下位に低迷する西武を本拠地に迎える。後半戦はいまだ勝ち星のない5位のオリックスは、敵地で3位の日本ハム3連戦に挑む。
【7月30日】
■セ・リーグ
○中日-ヤクルト（18時）
テレビ愛知、J SPORTS 2、DAZN、J SPORTSオンデマンド
○阪神-巨人（18時）
サンテレビ、BSテレ東、スカイA、虎テレ、GIANTS TV、DAZN
○広島-DeNA（18時）
J SPORTS 1
■パ・リーグ
○日本ハム-オリックス（18時）
GAORA、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○楽天-ソフトバンク（18時）
J SPORTS 3、BS12、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ロッテ-西武（18時）
千葉テレビ、テレビ埼玉、日テレNEWS24、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【7月31日】
■セ・リーグ
○中日-ヤクルト（18時）
CBCテレビ、J SPORTS 2、DAZN、J SPORTSオンデマンド
○阪神-巨人（18時）
ABCテレビ、サンテレビ、スカイA、虎テレ、GIANTS TV、DAZN
○広島-DeNA（18時）
RCC、J SPORTS 1
■パ・リーグ
○日本ハム-オリックス（18時）
GAORA、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○楽天-ソフトバンク（18時）
東北放送、J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ロッテ-西武（18時）
千葉テレビ、BS12、日テレNEWS24、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【8月1日】
■セ・リーグ
○中日-ヤクルト（18時）
J SPORTS 2、DAZN、J SPORTSオンデマンド
○阪神-巨人（18時）
サンテレビ、スカイA、虎テレ、GIANTS TV、DAZN
○広島-DeNA（18時）
未発表
■パ・リーグ
○日本ハム-オリックス（14時）
GAORA、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○楽天-ソフトバンク（18時）
J SPORTS 3、BS12、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ロッテ-西武（18時）
千葉テレビ、日テレNEWS24、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【8月2日】
■セ・リーグ
○巨人-ヤクルト（18時）
BS日テレ、日テレジータス、GIANTS TV、Hulu、DAZN
○DeNA-阪神（18時）
テレビ神奈川、BS-TBS、TBSチャンネル2、ニコ生、U-NEXT、DAZN、J SPORTSオンデマンド
○広島-中日（18時）
未発表
■パ・リーグ
○西武-楽天（18時）
フジテレビTWO、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○オリックス-ロッテ（18時）
J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ソフトバンク-日本ハム（18時30分）
BSJapanext、スポーツライブ+、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【8月3日】
■セ・リーグ
○巨人-ヤクルト（18時）
BS日テレ、日テレジータス、GIANTS TV、Hulu、DAZN
○DeNA-阪神（18時）
サンテレビ、BS-TBS、TBSチャンネル2、ニコ生、U-NEXT、DAZN、J SPORTSオンデマンド
○広島-中日（18時）
未発表
■パ・リーグ
○ソフトバンク-日本ハム（14時）
九州朝日放送、TOKYO MX2、スポーツライブ+、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○オリックス-ロッテ（15時）
J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○西武-楽天（17時）
フジテレビTWO、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【8月4日】
■セ・リーグ
○巨人-ヤクルト（14時）
日本テレビ、BS日テレ、日テレジータス、GIANTS TV、Hulu、DAZN
○DeNA-阪神（18時）
サンテレビ、BS-TBS、TBSチャンネル2、ニコ生、U-NEXT、DAZN、J SPORTSオンデマンド
○広島-中日（18時）
未発表
■パ・リーグ
○オリックス-ロッテ（13時）
J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ソフトバンク-日本ハム（13時）
テレビ西日本、TOKYO MX2、札幌テレビ、スポーツライブ+、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○西武-楽天（17時）
フジテレビTWO、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
※中継・配信は中止・変更になる場合があります。（Full-Count編集部）