アミューズメント施設「モーリーファンタジー」「PALO」では、8月3日(はちみつの日)に合わせたキャンペーン「くまのプーさん〜FUNNY STYLE POOH〜」を開催!

ちょっと変わった表情をデザインした雑貨やマスコットが登場します☆

モーリーファンタジー・PALO限定「くまのプーさん〜FUNNY STYLE POOH〜」

開催期間:2024年8月3日(土)より順次

開催店舗:アミューズメント施設「モーリーファンタジー」「PALO」

キャンペーンURL:https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#pooh

アミューズメント施設「モーリーファンタジー」「PALO」に、8月3日(はちみつの日)に合わせた限定アイテムが登場!

テーマは「〜FUNNY STYLE POOH〜」

期間中、「くまのプーさん」のちょっと変わった表情をデザインした雑貨やマスコットが登場します。

さらに雑貨にはハンディファンや水鉄砲、保冷バッグなど夏にピッタリのアイテムも目白押し。

今回は、そんな「くまのプーさん〜FUNNY STYLE POOH〜」キャンペーン期間中に登場する限定プライズを紹介します。

くまのプーさん いろいろ表情マスコット FUNNY STYLE POOH

サイズ:全長約8×6×13cm

種類:4種類

約13cmの小ぶりなサイズ感がかわいいマスコット。

「くまのプーさん」のいろんな表情が楽しめます。

ツボを抱えたり、目をキラキラさせたり、そして真剣なまなざしも!

見ているだけで癒やされるアイテムです。

くまのプーさん ハンドタオル FUNNY STYLE POOH

サイズ:全長約21×0.2×21cm

種類:4種類

毎日使いたいスクエア型のハンドタオル。

6つの表情が並んだデザインと、「くまのプーさん」のお顔を大胆に使ったデザインのタオル、全部で4種類です。

くまのプーさん プラチナムザッカハンディファン FUNNY STYLE POOH

サイズ:全長約14×6×25cm

種類:2種類

携帯できる扇風機(ハンディファン)。

カラーはパープル系とイエロー系の2種類です。

持ち手やファンの中心部分に「くまのプーさん」のデザイン入り☆

くまのプーさん プラチナムザッカ水鉄砲リュック FUNNY STYLE POOH

サイズ:全長約25×5×27cm

種類:1種類

背負って持ち歩ける水鉄砲リュック。

タンク部分には全身ハチミツまみれで幸せそうな「くまのプーさん」がデザインされています。

水の入ったタンクを背負っておけるので、重さを気にすることなく思いっきり水遊びが楽しめます。

全体が赤と黄色を基調にした「くまのプーさん」カラーなのも魅力的!

くまのプーさん プレミアム保冷バッグ FUNNY STYLE POOH

サイズ:全長約37×25×27cm

種類:2種類

スーパーのお買い物カゴサイズの大きな保冷バッグ。

お買い物の際のエコバッグとしてはもちろん、アウトドアやピクニックなどのレジャーシーンでも活躍します。

デザインは2種類で、どちらも「くまのプーさん」のかわいい表情がいっぱい!

ベルトは肩からかけられる長さ、そして開口部にはファスナーもついていて、便利に使えます☆

キャンペーン情報

キャンペーン期間:2024年7月29日(月)〜8月12日(月・祝)

公式X:https://x.com/mollyfantasy_of

公式Instagram:https://instagram.com/mollyfantasy_jp

モーリーファンタジー公式XまたはInstagram をフォローの上、対象の投稿をリポストまたはいいねしていただいた方の中から抽選でそれぞれ3名さまに「くまのプーさん〜FUNNY STYLE POOH〜 特大タオル」をプレゼント!

「くまのプーさん」のいろんな表情が楽しめる限定プライズアイテムが盛りだくさん!

モーリーファンタジー・PALO限定「くまのプーさん〜FUNNY STYLE POOH〜」の紹介でした。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ちょっと変わった表情が魅力!モーリーファンタジー・PALO限定景品「くまのプーさん〜FUNNY STYLE POOH〜」 appeared first on Dtimes.