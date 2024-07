講談社から、ディズニーアニメーション『くまのプーさん』の世界を通して、日々の暮らしを豊かにする100のアイデアや大切にしたい心がけを紹介する書籍が登場。

温かいメッセージとやさしい水彩画でプレゼントにもおすすめの『くまのプーさん 今日からはじめる 毎日を豊かにする100のこと』が発売されています☆

講談社 ディズニー『くまのプーさん 今日からはじめる 毎日を豊かにする100のこと』

価格:1,595円(税込)

発売日:2024年7月24日(水)

サイズ:縦195mm×横135mm

仕様:ハードカバー/オールカラー96ページ

収録内容:

・しあわせのヒント Part1

・暮らしのアイデア

・考え方をシフトする

・ていねいに生きる

・人との関わり方に悩んだとき

・自分をみがく

・友だちに関すること

・しあわせのヒント Part2

・がんばっているあなたへ

販売店舗:全国の書店、Amazonなど

8月3日に迎える「はちみつの日」を前に『くまのプーさん』の美しい水彩画とともに、日々の暮らしを豊かにするアイデアを100集めた書籍『くまのプーさん 今日からはじめる 毎日を豊かにする100のこと』が登場しました。

『くまのプーさん 今日からはじめる 毎日を豊かにする100のこと』に書かれているヒントやアイデアはどれもシンプル。

前向きに生きるヒントや、気持ちよく過ごすためのちょっとした暮らしの工夫など、今すぐ誰でも簡単にはじめられることばかりです。

大切なことに気づかせてくれる言葉たちが、読者の心をふっと軽やかにします。

ありのままの自分を愛しながら、プーさんと一緒に昨日より今日をきらめくものにしてくれる一冊です。

『くまのプーさん 今日からはじめる 毎日を豊かにする100のこと』はオールカラー96ページで、『くまのプーさん』の美しい水彩画を36カット収録。

どのページを開いても、やわらかい水彩画と、これからの人生できっと読み返したくなる言葉たちであふれています。

自分の宝物としてだけでなく、大切な人へのプレゼントとしてもおすすめの一冊。

講談社の『くまのプーさん 今日からはじめる 毎日を豊かにする100のこと』は、全国の書店、Amazonなどにて販売中です☆

©2024 Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works, by A.A. Milne and E.H. Shepard.

