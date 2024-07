アシックスとHAYがコラボ! HAYが厳選したカラーを纏ったスニーカーが登場

デザイン性と快適性を兼ね備えたアシックス(ASICS)のSKYHAND OG。HAYとのコラボレーションで改良を加え、HAYがカラーを厳選。注目のスニーカーを8月1日より発売します。Courtesy of HAYコラボレーションはHAYの中心をなすものです。周りを見渡して、芸術、建築そしてファッションの中で参考となるものを追い求めることで、世界に足並みをそろえています。世界中で活躍するアーティスト、デザイナー、そしてメーカーたちから、世界的に有名な日本のスポーツウエアブランドであるASICSとの最新のコラボレーションまで、すべての共同開発のプロセスから生まれたプロダクトは、両者にとってベストなものが融合して完成したものになっています。

Courtesy of HAYこのような想いから、ASICS x HAYのコラボレーションではASICSのアーカイブから1994年に発売されたアイコニックなシューズSKYHAND OGを採用し、HAYの美的感覚と色彩の視点を通して再構想しました。さらに今回のコラボレーションでは、シューズに合わせたブランドロゴ入りのASICS x HAY LOGO BAGも展開します。Courtesy of HAY日常的に使える、機能的で現代的なプロダクトを作り上げるという共通のコミットメントにより実現したこのASICS x HAYのコラボレーション。日常のための上質なプロダクトを作るというHAYの理念、そして身体と心の動きに対するASICSの関心をヒントに、誠実なデザインと快適さを融合させることで健康的な暮らしを促進します。Courtesy of HAY展開されるカラーは、HAYの共同創設者であるメッテ・ヘイが厳選したソフトピンク、ソフトブルー、エメラルドグリーンの3色。カラーブロックのデザインとアクセントのディティールはHAYのOUTLINE PYJAMA(2023年に発売)を参考にしたもので、その普遍的な魅力が、再解釈されたSKYHAND OGに現代的な雰囲気を与えています。質の良いデザインを多くの人に提供するというHAYの基本理念に沿って、ASICSは最大の快適性を引き出す先進技術と高品質な材料を使ってSKYHAND OGの開発を改めておこないました。快適な歩行を実現するために前足部にFLYTEフォームを、かかとにはクッション性を高めるためのEVAフォームを採用しています。アッパー部分(靴底を除いた上部)にはスエードとレザーを使用し、かかととタンの部分には控えめにASICSとHAYのコラボロゴが刻まれています。Courtesy of HAYHAYアクセサリー部門のクリエイティブディレクターでもあるメッテ・ヘイは、「私たちHAYは生活からインスピレーションを受け、日々変化する生活のニーズに対応する、高品質で手頃な価格のプロダクトを作っています。私たちが製品に対して望むのは、家や外出先での日常の瞬間をより良いものにすることです。ASICSは、すべての人のために質の高いプロダクトをデザインするというHAYの基本理念とマッチするブランドであり、彼らとのコラボレーションはアウトドアの領域へ進出する素晴らしい機会だと思います。」とコメントしています。【発売日】2024年8月1日(木)【展開店舗】HAY TOKYO / HAY OSAKA / HAY ONLINE STORE※HAY側は直営店のみのお取り扱いとなります。「ASICS x HAY Skyhand OG 」過去のハンドボールシューズデザインを継承し、1990年代のデザインDNAを受け継ぎながら、スリムなコートシルエットを現代的な履き心地にアップデート。 スエードアッパーにガムソール、ヒールウェッジにはEVAクッションを採用。レトロなデザイン要素に、モダンにアレンジされたヒールカウンターとソックライナーを合わせることで、プレミアムな印象を演出。Courtesy of HAYモデル:SKYHAND™ OG【定価】 1万8,700円(税込)【カラー】Lilac and Blue berry/ Shady glade and moon beam/ Chambray blue and tortoise shell【サイズ(cm)】23 / 23.5 / 24 / 24.5/ 25 / 25.25 / 25.5 / 26 / 26.5 / 27 / 27.5 / 28 / 28.25 / 28.5注意事項・日本では靴下のお取り扱いはございません。・おひとり様1点までとさせていただきます。・在庫がなくなり次第終了となります。再販売の予定はございません。・予約・お取り置きはお断りさせていただきます。・店舗通販はご利用いただけません。・上記の販売方法、およびルールは状況により変更する場合がございます。ABOUT HAY2002年、HAYはこれまでにない新しいタイプのデザインカンパニーとしてデンマークで設立されました。共同設立者でありクリエイティブディレクターのメッテ・ヘイとロルフ・ヘイは、世界中の優れたデザイナーと供に製品開発を行っており、“アート・建築・ファッション”の3つをインスピレーションの源とし、高品質でサスティナブルかつ多くのお客様に向けた製品をつくり続けています。「よいデザインはあらゆる人の権利である」という理念のもと、これまでにない手法により、進化し続ける現代社会のニーズに合わせた手頃な価格で製品を提供することを目指しています。