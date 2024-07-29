Æü¸þºä46²ÃÆ£»ËÈÁ¡¢²Ö²Ç»Ñ¤Ç¿¹¥«¥ó¥Ê¤Ë¥¥¹À£Á°¡¡ÏÃÂê¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥é¥Ö¥É¥é¥Þ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î!?¡×
¡¡Æü¸þºä46¤Î²ÃÆ£»ËÈÁ¤ÈÇÐÍ¥¤Î¿¹¥«¥ó¥Ê¤¬W¼ç±é¤¹¤ëMBS¥É¥é¥ÞÆÃ¶è¡ØºÌ¹á¤Á¤ã¤ó¤Ï¹°»ÒÀèÇÚ¤ËÎø¤·¤Æ¤ë¡Ù¤ÎÂè4ÏÃ¤¬¡¢MBS¤Û¤«¤Ç½ç¼¡ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÈþ¤·¤¤²Ö²Ç»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿²ÃÆ£»ËÈÁ
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¡Øweb¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹²½¤â¤µ¤ì¤¿Sal Jiang»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾GL¡Ê¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥é¥Ö¡ËÌ¡²è¡£ºÌ¹á¤Á¤ã¤ó¡Ê²ÃÆ£¡Ë¤ÏÆ±¤¸¿¦¾ì¤Î¹°»ÒÀèÇÚ¡Ê¿¹¡Ë¤¬Âç¹¥¤¤À¤¬¡¢Æü¡¹¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤âÁê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÆ´¤ì¡¦¹°»ÒÀèÇÚ¤Ï¡¢¼Â¤ÏÁêÅö¤Ê¡È½÷¹¥¤¡É¤ÇºÌ¹á¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£¸ß¤¤¤ò¥Î¥ó¥±¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë2¿Í¤Î´ª°ã¤¤¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë´ª°ã¤¤¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡ºòÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ºÌ¹á¤Á¤ã¤ó¤ÎÉþ¤ò±ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¹°»ÒÀèÇÚ¤¬¿·¤·¤¤Éþ¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤ÈµÙÆü¤ËºÌ¹á¤òÍ¶¤¤½Ð¤·¡¢¤¢¤ä¤Ò¤í2¿Í¤¬¤ªÇã¤¤Êª¥Ç¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¡£¹°»ÒÀèÇÚ¤Î¹¥¤ß¤òÃµ¤ë¤¿¤á¡¢»îÃå¼¼¤Ç¹¶¤á¹¶¤á¤ÎÉþ¤òÃå¤Þ¤¯¤ëºÌ¹á¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥¿¥¤¥à¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¾¤¤µ¤ì¤Æ¤¿¡×¡Ö¥ß¡¼¥°¥ê5Ç¯Ê¬¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÅÓÃæ¡¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÌÑÁÛ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿ºÌ¹á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢2¿Í¤Î·ëº§¼°¤Þ¤ÇÁÛÁü¤·²Ö²Ç»Ñ¤Ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¤¨!!!¡×¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î!?¡×¡Ö¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡Ä¡×¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¸åÈ¾Àï¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÍýº´¤¬Èë¤á¤Æ¤¤¿ºÌ¹á¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤¤¤è¤¤¤èÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢»°³Ñ´Ø·¸¤¬ËÖÈ¯¡£¤·¤«¤â¹°»ÒÀèÇÚ¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥ì¥º¥Ó¥¢¥ó¥Ð¡¼¤ËºÌ¹á¤ÈÍýº´¤¬2¿Í¤Ç¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¹°»Ò¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ÎÅ¸³«¤Ë¡ÖÀÚ¤Ê¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¾×·â¤Î¥é¥¹¥È¤¹¤®¤ë°ì½µ´ÖÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤¢¤ä¤Ò¤íÄ¶ÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¿ÀÅ¸³«¡Ä¡×¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢4½µÏ¢Â³¤Ç¡Ö#¥É¥é¥Þ¤¢¤ä¤Ò¤í¡×¡Ö#ºÌ¹á¤Á¤ã¤ó¤Ï¹°»ÒÀèÇÚ¤ËÎø¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö²ÃÆ£»ËÈÁ¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÈþ¤·¤¤²Ö²Ç»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿²ÃÆ£»ËÈÁ
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¡Øweb¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹²½¤â¤µ¤ì¤¿Sal Jiang»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾GL¡Ê¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥é¥Ö¡ËÌ¡²è¡£ºÌ¹á¤Á¤ã¤ó¡Ê²ÃÆ£¡Ë¤ÏÆ±¤¸¿¦¾ì¤Î¹°»ÒÀèÇÚ¡Ê¿¹¡Ë¤¬Âç¹¥¤¤À¤¬¡¢Æü¡¹¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤âÁê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÆ´¤ì¡¦¹°»ÒÀèÇÚ¤Ï¡¢¼Â¤ÏÁêÅö¤Ê¡È½÷¹¥¤¡É¤ÇºÌ¹á¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£¸ß¤¤¤ò¥Î¥ó¥±¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë2¿Í¤Î´ª°ã¤¤¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë´ª°ã¤¤¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¤·¤«¤·¸åÈ¾Àï¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÍýº´¤¬Èë¤á¤Æ¤¤¿ºÌ¹á¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤¤¤è¤¤¤èÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢»°³Ñ´Ø·¸¤¬ËÖÈ¯¡£¤·¤«¤â¹°»ÒÀèÇÚ¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥ì¥º¥Ó¥¢¥ó¥Ð¡¼¤ËºÌ¹á¤ÈÍýº´¤¬2¿Í¤Ç¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¹°»Ò¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ÎÅ¸³«¤Ë¡ÖÀÚ¤Ê¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¾×·â¤Î¥é¥¹¥È¤¹¤®¤ë°ì½µ´ÖÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤¢¤ä¤Ò¤íÄ¶ÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¿ÀÅ¸³«¡Ä¡×¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢4½µÏ¢Â³¤Ç¡Ö#¥É¥é¥Þ¤¢¤ä¤Ò¤í¡×¡Ö#ºÌ¹á¤Á¤ã¤ó¤Ï¹°»ÒÀèÇÚ¤ËÎø¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö²ÃÆ£»ËÈÁ¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£