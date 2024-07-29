2024Ç¯8·îÂè1½µ¤Î¡Ö¤«¤ËºÂ¡Ê³ªºÂ¡Ë¡×¤Î±¿Àª¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡¢À±¤ÎÆ°¤­¤«¤é¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£

¼Ì¿¿³ÈÂç

Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2024Ç¯7·î29Æü¡Á8·î4Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£

¤«¤ËºÂ¡¿³ªºÂ¡Ê6·î22Æü¡Á7·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë

¼«¿®¤¬¥°¥é¤Ä¤­¤½¤¦¡£
¼þ¤ê¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¡ª

¤Õ¤È¡¢ÉÔ°Â¤Ë¶î¤é¤ì¤½¤¦¡£

¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤³¤¦¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢¼þ¤ê¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤É¤¦»×¤¦¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤È¡£

¾Ð¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¤¢¤­¤ì¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤È¹½¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¡£¤ß¤ó¤Ê¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡Ö¤¢¤ì¡©¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¡¢µÕ¤ËÏÃ¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤ì¤Ï¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¡©¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦¡£

Â­ÊÂ¤ß¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢ÁêÃÌ¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤É¡¢°ìÂÎ´¶¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¤¤¤¤´¶¤¸¡£

°¦¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤¬°Â¿´¡£¥Ç¡¼¥È¡¢Î¹¹Ô¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¾ì½ê¤Ø¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)