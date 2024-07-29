¡Ö£Ä£á£ù£Ä£á£ù¡¥¡×»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢°¤Éô»í¤Îµã¤¶«¤Ö»Ñ¤Ë´¶³´¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ëµã¤¤¿¤¤¤Û¤É´èÄ¥¤Ã¤¿¤³¤È¡Ä¥ª¥ì¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö£Ä£á£ù£Ä£á£ù¡¥¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¹»þ¡Ë¤¬£²£¹Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢³«ºÅÃæ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤«¤é½ÀÆ»½÷»Ò£µ£²¥¥íµé¤Î°¤Éô»í¡Ê¥Ñ¡¼¥¯£²£´¡Ë¤Ï£²²óÀï¤ÇÂè£±¥·¡¼¥É¤Î¥±¥ë¥Ç¥£¥è¥í¥ï¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤ËÃ«Íî¤È¤·¤Ç°ìËÜÉé¤±¤·¤ÆÇÔÂà¤·¡¢£²Ï¢ÇÆ¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ÇÔÀï¸å¡¢´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ëµã¤¶«¤Ö»í¤Î±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤¿¸å¡¢£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤Ï¡ÖÅ·ºÍ¤¬°ìÅÙ¤òÉé¤±¤òÃÎ¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¼ê¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ëµã¤¤¿¤¤¤Û¤É´èÄ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡©¥ª¥ì¤Ê¤¤¤Î¤è¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¼«Ìä¼«Åú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£