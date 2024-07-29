¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¤¹¤ë¡©¥·¥ã¥ï¡¼¤Ë¤¹¤ë¡©¡×¤¨¤Ê¤³¡¢ºÇ¿·¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¨¤Ê¤³¤ê¤ó¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÇÈþ¤·¤¤¡×
¡¡¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¨¤Ê¤³¤¬29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ò¹¹¿·¡£¿åÃå»Ñ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¨¤Ê¤³¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¿åÃå»Ñ
¡¡¤¨¤Ê¤³¤¬¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¤¹¤ë¡©¥·¥ã¥ï¡¼¤Ë¤¹¤ë¡©¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¿·ºî¥°¥é¥Ó¥¢¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢Íá¼¼¤ÇÇò¥Ó¥¥Ë¤Ë¥·¥ã¥Ä¤ò±©¿¥¤Ã¤¿Èà½÷¤¬¡¢¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤¨¤Ê¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤Ê¤³¤ê¤ó¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÇÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö¥·¥ã¥ï¡¼Íá¤Ó¤Æ¤«¤é¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£¤¨¤Ê¤³
1994Ç¯1·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ»¨»ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ø¤ÎÅÐ¾ì¤ä¼Ì¿¿½¸¤Î½ÐÈÇ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦°ìÊý¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢À¼Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï°áÁõ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPar la magie -¥Ñ¥ë¥é¥Þ¥¸-¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ÏÆâ³ÕÉÜ¤«¤é¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¤¨¤Ê¤³¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê@enako_cos¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¨¤Ê¤³¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¿åÃå»Ñ
¡¡¤¨¤Ê¤³¤¬¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¤¹¤ë¡©¥·¥ã¥ï¡¼¤Ë¤¹¤ë¡©¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¿·ºî¥°¥é¥Ó¥¢¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢Íá¼¼¤ÇÇò¥Ó¥¥Ë¤Ë¥·¥ã¥Ä¤ò±©¿¥¤Ã¤¿Èà½÷¤¬¡¢¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤¨¤Ê¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤Ê¤³¤ê¤ó¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÇÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö¥·¥ã¥ï¡¼Íá¤Ó¤Æ¤«¤é¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£¤¨¤Ê¤³
1994Ç¯1·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ»¨»ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ø¤ÎÅÐ¾ì¤ä¼Ì¿¿½¸¤Î½ÐÈÇ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦°ìÊý¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢À¼Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï°áÁõ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPar la magie -¥Ñ¥ë¥é¥Þ¥¸-¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ÏÆâ³ÕÉÜ¤«¤é¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¤¨¤Ê¤³¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê@enako_cos¡Ë