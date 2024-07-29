¡Ö²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ¤Ï¼÷Ì¿¤¬¤¢¤ëÅÅµ¤À½ÉÊ¡×·ÐÇ¯Îô²½¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤ËÃí°Õ
¡¡·ÐÇ¯Îô²½¤ä¸Î¾ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¤Â³¤±¤¿²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ¤«¤é¡¢±ì¤ä²Ð¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¸Î¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢À½ÉÊÉ¾²Áµ»½Ñ´ðÈ×µ¡¹½¡ÊNITE¡Ë¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ÈÄí¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤Û¤ÉÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ¤¬¼÷Ì¿¤Î¤¢¤ëÅÅµ¤À½ÉÊ¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ÃÈñ¼Ô¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡NITE¤ËÄÌÃÎ¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ»ö¸Î¾ðÊó¤Ç¡¢²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ¤Î»ö¸Î¤Ï2014Ç¯¤«¤é¤Î10Ç¯´Ö¤Ç69·ï¤¢¤Ã¤¿¡£À½Â¤¤«¤é10Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤¿À½ÉÊ¤Î»ö¸Î¤¬54·ï¤ÈÌó8³ä¤òÀê¤á¤¿¡£
¡¡22Ç¯¤ËÅìµþÅÔ¤Çµ¯¤¤¿ÊØºÂ¤«¤éÈ¯±ì¤·¤¿²ÐºÒ¤Ç¤Ï¡¢Àö¾ô¥Î¥º¥ë¤¬½Ð¤¿¤Þ¤ÞÌá¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÎÊØºÂ¤ò»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥Î¥º¥ë¤òÆ°¤«¤¹¥â¡¼¥¿¡¼¤ËÉÕ¤¯´ðÈÄ¾å¤Ç°Û¾ïÈ¯Ç®¤·¤Æ½Ð²Ð¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡69·ï¤Î¤¦¤Á¤Î3³ä¤òÀê¤á¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬¡¢Ä¹¤¯»È¤¤Â³¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤¤¿»ö¸Î¤À¤Ã¤¿¡£¿åÏ³¤ì¤äÊØºÂ¤¬²¹¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¸Î¾ã¤ä°Û¾ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤¬»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿»ö¸Î¤¬15·ï¡¢Ä¹´ü´Ö»ÈÍÑ¤ÇÆâÉôÉôÉÊ¤¬·ÐÇ¯Îô²½¤·¤Æ¡¢È¯²Ð¡¦È¯±ì¤Ë»ê¤Ã¤¿»öÎã¤¬4·ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ¤ÏÅÅµ¤À½ÉÊ¤Ç¡¢°Û¾ï¤ä¸Î¾ã¤òÊüÃÖ¤·¤Æ»È¤¤Â³¤±¤ë¤ÈÈ¯²Ð¤·¡¢²ÐºÒ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈNITE¡£ÆüËÜ¥ì¥¹¥È¥ë¡¼¥à¹©¶È²ñ¤Ï¡¢10Ç¯°Ê¾å»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤ÏÅÀ¸¡¤ÈÇã¤¤ÂØ¤¨¤Î¸¡Æ¤¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡NITE¤Ï¡¢¾Ç¤²¤¿½¤¤¤Ê¤É°Û½¤¬¤¹¤ë¡¢ÊØºÂ¤äÀö¾ô¿å¤¬²¹¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï°Û¾ï¤ËÇ®¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¸Î¾ã¤ä°Û¾ï¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢ÊØºÂ¤Î»ß¿åÀò¤òÊÄ¤á¡¢ÅÅ¸»¥×¥é¥°¤òÈ´¤¤¤Æ»ÈÍÑ¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ê¥³¡¼¥ëÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤â10Ç¯´Ö¤Ç14·ïµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£NITE¤Ï¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊØºÂ¤¬¥ê¥³¡¼¥ëÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸í¤Ã¤¿ÊýË¡¤ÇÁÝ½ü¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÊØºÂ¤ÎÆâÉô¤ËÀöºÞ¤äÀöºÞ¤«¤éÈ¯À¸¤·¤¿¥¬¥¹¤¬Æþ¤ê¡¢»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿»öÎã¤â¤¢¤ë¡£¼è¤ê°·¤¤ÀâÌÀ½ñ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëÀöºÞ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÊØºÂ¤ËÀöºÞ¤òÄ¾ÀÜ¿á¤¤«¤±¤¿¤ê¡¢ÊØ´ï¤ËÀöºÞ¤ò¤«¤±¤ÆÄ¹»þ´ÖÊüÃÖ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤âÃí°Õ»ö¹à¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÂçÂ¼Èþ¹á¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²£ÉÍ,
¾²ÃÈË¼,
Ë¡Í×,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
»×¤¤¤ä¤ê,
³ùÁÒ,
¥À¥¤¥¹,
À¸²Ö,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
³¤