Îø¿Í¤Î¥°¥é¥É¥ë¤¬²ñ¾ì¤Ç±þ±ç °µ´¬Ï¢Â³¶â¤Î°¤Éô°ìÆó»°¤¬¸«¿ø¤¨¤ë½ÀÆ»»Ë¾å½é¡Ö¸ÞÎØ4Ï¢ÇÆ¡×¥·¥Ê¥ê¥ª
¡¡½ÀÆ»ÃË»Ò66¥¥íµé¤Î°¤Éô°ìÆó»°¡Ê26¡Ë¤¬ÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡¢·è¾¡¤Ç¥¦¥£¥ê¥¢¥ó¡¦¥ê¥Þ¡Ê24=¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»µ»°ìËÜ¤ÇÇË¤ê¡¢21Ç¯ÅìµþÂç²ñ¤ËÂ³¤¯Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÆüËÜ½ÀÆ»ÄÌ»»50¸ÄÌÜ¤Î¶â¥á¥À¥ë¡£¸ÞÎØÏ¢ÇÆ¤Ï21Ç¯Âç²ñ¤ÎÂçÌî¾Ê¿¡Ê73µé¡Ë°ÊÍè¡¢ÃË½÷¹ç¤ï¤»¤Æ»Ë¾å8¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤À¡£
❤£Ó£Å£Ø£Ù¤¹¤®¤ë¤Ã¡ª¡ª¡ª❤ °¤Éô°ìÆó»°¤ÎÎø¿Í¤È¤·¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤ï¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö£Ó£Å£Ø£Ù¡×Èþ½÷¡ª¡ª¡ª
¡¡³«»Ï1Ê¬48ÉÃ¤Ë¶ùÍî¤È¤·¤Çµ»¤¢¤ê¤òÃ¥¤¦¤È¡¢2Ê¬36ÉÃ¤Ë¤ÏÂµÄà¤ê¹þ¤ß¹ø¤ÇºÆ¤Óµ»¤¢¤ê¡£¹ç¤ï¤»µ»°ìËÜ¤Ç¥ê¥Þ¤ò¾ö¤ËÄÀ¤á¡¢Ï¢ÇÆÃ£À®¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÎ¾¼ê¤Î¿Íº¹¤·»Ø¤òÆÍ¤Î©¤Æ¤¿¡£
¡¡½éÀï¤«¤éÆÀ°Õ¤ÎÂµÄà¤ê¹þ¤ß¹ø¤È¡¢ÅìµþÂç²ñ°Ê¹ß¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤¿Âµ»¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ºã¤¨¤¿¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ëµ»¤¢¤ê¤Ç¾¡Íø¤·¤¿½à·è¾¡¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢°ìËÜ¾¡¤Á¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÆó»°¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Å·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£½éÀïÄ¾Á°¤ËËå¤Î»í¡Ê24¡Ë¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÆó²óÀïÇÔÂà¡£Îý½¬¾ì¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÇÈá¤·¤ß¤ËÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¡¢µã¤¶«¤ÖËå¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤·¡¢Æ°ÍÉ¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¡ÖËå¤¬Éé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¶ì¤·¤¤1Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Ëå¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç·»¤¬´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£·»¤È¤·¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê°ìÆó»°¡Ë
¡¡É½¾´¼°¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¤È¡¢´¶³´¿¼¤²¤Ë¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅìµþ¤Î¤È¤¤è¤ê½Å¤ß¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îý½¬¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤¿¡£¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤Ç¼«Ê¬¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤»¤¿¡£¤â¤Ã¤È¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È½ÀÆ»¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£ÀäÂÐ¤ËÌµÂÌ¤ÊÅØÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅØÎÏ¤ÏÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ï¡ÖÅØÎÏ¤ÏÅ·ºÍ¤òÄ¶¤¨¤ë¡×¡£21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÂåÉ½¤ÎºÂ¤ò¤«¤±¤ÆÆ±³¬µé¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦´Ý»³À¿»ÖÏº¤È¥ï¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ËÎ×¤ó¤À¡£18Ç¯¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤«¤é3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿½ÉÌ¿¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò24Ê¬´Ö¤Î·ãÆ®¤ÎËö¤ËÇË¤ê¡¢¸ÞÎØËÜÈÖ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£½ÀÆ»³¦¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö´Ý»³¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢½ÀÆ»²È¤È¤·¤Æ°ì²ó¤ê¤âÆó²ó¤ê¤âÀ®Ä¹¤·¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê°ìÆó»°¤Ë¼þ°Ï¤Ï¡Ö¥Ñ¥ê¤Ï¾¡¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£2Ï¢ÇÆ¤Ø¤Î½Å°µ¤òÇØÉé¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢Âç²ñÄ¾Á°¤Ë¤ÏÏ¢ÇÆÃ£À®¤Ë¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö³¬µé¤ò¾å¤²¤Á¤ã¤¦¤È¡¢4Ï¢ÇÆ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡Îý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿6·î²¼½Ü¡¢°ìÆó»°¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¤Ë73¥¥íµé¤Ë¾å¤²¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¡Ö4Ï¢ÇÆ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤À¡Ê28Ç¯¤Î¡Ë¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ï66¥¥í¤Ç¤ä¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£73¥¥í¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂÎ¤ò¥Ç¥«¤¯¤·¤Ê¤¤¤È¡£73¥¥í¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤ä¥í¥·¥¢¤ÎÁª¼ê¤ÈÎý½¬¤ò¤ä¤ë¤È¡¢Æ±¤¸ÂÎ½Å¤Ç¤â¡ÊÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡ËÂÎ¤Î¶¯¤µ¤¬°ã¤¦¡£³¬µé¤ò¾å¤²¤ë¤Ê¤é¡¢ËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¿ÈÄ¹¡Ê167¥»¥ó¥Á¡Ë¤À¤È2Ç¯¤ÏÀäÂÐÉ¬Í×¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤Ï·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£
¡¡¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°4³¬µé²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë°ìÆó»°¤Ï¡¢¤«¤Í¤ÆÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤Î¸ÞÎØ4Ï¢ÇÆ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢2Ï¢ÇÆ¤âÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡Ö4Ï¢ÇÆ¡×¤ä¡Ö¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Ñ¥ê¤ÏÄÌ²áÅÀ¡¢¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê°ìÆó»°¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½ÀÆ»¤ËÂÐ¤¹¤ëìÅÍß¤µ¤À¡£
¡ÖËÍ¤Î½ÀÆ»¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡Æüº¢¤«¤é¤³¤¦¸ý¤Ë¤¹¤ë°ìÆó»°¤ÏÆüÂÎÂçÂ´¶È¸å¡¢¥Ñ¡¼¥¯24¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤µ¤é¤ËÎý½¬ÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¶ì¤·¤ó¤À¸ºÎÌ¤â¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡Öº£¤Ï6¡Á7½µ´Ö¤«¤±¤Æ¡¢Ê¿¶Ñ8¥¥í¡¢»î¹ç¤Î´Ö³Ö¤¬¶õ¤¯¤È¤¤Ï9¡Á10¥¥í¤ò½ù¡¹¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ºÎÌÃæ¤Î¿©»ö¤Ï¼«¿æ¤ÇÏÅ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¡¢¥°¥é¥àÃ±°Ì¤Ç¤ª¤«¤º¤ÎÎÌ¤ò·×»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÆâ¤Î¿åÊ¬¤¬¸º¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ê¤Ä¤Ä¡¢Ì£¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÇòÈÓ¤È·Ü¤Î¥µ¥µ¥ß¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¤â¤Î¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ËèÄ«¡¢¤æ¤ÇÍñ¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à¤è¤ê±ÉÍÜÊäµë¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸ºÎÌ¤Ë¤è¤ëÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¸º¤Ã¤¿¡£¸ºÎÌÃæ¤â¥µ¥¦¥Ê¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÃå¹þ¤ó¤Ç¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢²á¹ó¤ÊÎý½¬¤Ç¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤òÄÉ¤¤¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½ÀÆ»´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë¡¢Îø¿Í¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¶¶ËÜÍüºÚ¤¬±þ±ç¤¹¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£Îø¤Î¹ÔÊý¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢4Ï¢ÇÆ¤È2³¬µéÀ©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤ÆË°¤¯¤Ê¤Æ»¤ò¿Ê¤à¤Ä¤â¤ê¤À¡£