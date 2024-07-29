¡ÈÌòËþ¼è¤é¤º¡É¤ÎÄ¶¸½¼ÂÅªÁªÂò¤ËÌ´¸«¤ëÇ®·ì¼Â¶·¤¬ÂçÀä¶«¡ª°Û¾ï»öÂÖ¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¡È²»³ä¤ì¡ÉÈ¯À¸¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë£÷¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È
¡¡ÌòËþ¸«¤»¤Æ¤è¡ª¤½¤ó¤ÊÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¤À¤Ã¤¿¡£M¥ê¡¼¥¬¡¼¡¢³Æ¥×¥íÃÄÂÎ¿äÁ¦¼Ô¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡ÖM¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2024¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤¬7·î28Æü¤Ë³«ºÅ¡£Âè1»î¹ç¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ê¡¢ºÇ½ªÀï¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤ò¿Þ¤ë¾®ÎÓ¹ä¡ÊU-NEXT Pirates¡¦Ëã¾Ï¢¹ç¡Ë¤¬ÌòËþ¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤ò¼Î¤Æ¡¢¥¢¥¬¥ê¤ä¤¹¤¤Ëþ´Ó¤Ø¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡£¤½¤Î¥É¥é¥¤¤Ê·èÃÇ¤ÈÂÔ¤Á¼õ¤±¤¿±¿Ì¿¤Ë¡¢¼Â¶·¤¬Âç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡£»ëÄ°¼Ô¤âÂç¤¤¤ËÆø¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾®ÎÓ¹ä¤À¤«¤é¤ÎÁªÂò ÌòËþ¡¦»Í°Å¹ï¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤ò¼«¤éÊø¤¹°ìÂÇ
¡¡Åì4¶É2ËÜ¾ì¡¢¾®ÎÓ¤ÎÇÛÇ×¤ÏÇò¤¬ÂÐ»Ò¤Ë3º÷¤¬°Å¹ï¡¢¥É¥é¤Î5º÷¤â2Ëç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Â®¤¯¤Æ¹â¤¤¼ê¡£Âè1»î¹ç¤Ç3Ãå¤ò°ú¤¤¤¿¾¾¥öÀ¥Î´Ìï¡ÊEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦RMU¡Ë¤¬¸½¾õ¥È¥Ã¥×ÌÜ¤Ç¡¢¾®ÎÓ¤Ï¤³¤Î¿Æ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯Î®¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¡£Â³¡¹¤ÈÇ×¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢4½äÌÜ¤Ë¤Ï»Í°Å¹ï¤Î¥¤¡¼¥·¥ã¥ó¥Æ¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¼êÇ×¤ÎµÞÀ®Ä¹¤Ë¼Â¶·¤ÎÆüµÈÃ¤ºÈ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤Ï¡Ö¤¢¤¢¤¢¤¢¡ª»Í°Å¹ï¤Î¥¤¡¼¥·¥ã¥ó¥Æ¥ó¡Ä¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿¡£
¡¡Àè¤Ë¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤·¤¿¤Î¤Ï¾¾¥öÀ¥¡£»°ËüÃ±µ³ÂÔ¤Á¤Î°ìÇÖ¸ý¤Ç¥À¥Þ¥Æ¥ó¤À¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¾®ÎÓ¤ÏÇò¤ò¥Ä¥â¤ê3¤ÄÌÜ¤Î°Å¹ï¤¬´°À®¡£6º÷¤òÀÚ¤ì¤Ð¥É¥é¤Î5º÷¤È6Åû¤Î¥Ä¥â¥ê»Í°Å¹ï¤È¤¤¤¦¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£5º÷¤òÀÚ¤ì¤Ð¥ê¥ã¥ó¥á¥óÂÔ¤Á¤Ç¥¢¥¬¥ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÌòËþ¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾®ÎÓ¤Ï¤³¤³¤Ç¾®¹Í¡¢ÆüµÈ¤¬¡Ö¤¹¤ë¤Î¡©4¡¦7º÷¤Ë¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¾®ÎÓ¤Ï¥É¥é¤ò¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¤Ò¤ç¤¤¤È²Ï¤Ø³ê¤é¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÁªÂò¤ËÊüÁ÷ÀÊ¤ÏÌåÀä¡¢¤·¤Ð¤·ÄÀÌÛ¤Î»þ¤¬Î®¤ì¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯²òÀâ¤ÎÅÚÅÄ¹ÀæÆ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬¡Ö¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¡×¤È¾Ð¤¤À¼¤ò¾å¤²¤Æ¡ÖAI¤Ï5º÷¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÆüµÈ¤Ï¡Ö8000¡ÊÅÀ¡Ë¤Ç¤¤¤¤¤È¡Ä¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¡¢Àï¶·¤ò¸«¼é¤ë¡£
¡¡¾¾¥öÀ¥¤¬»°ËüÃ±µ³¤Î¤Þ¤Þ¥Ä¥âÀÚ¤ê¥ê¡¼¥Á¡£¤½¤Î²Ï¤Ë¤Ï¾®ÎÓ¤¬ÂÔ¤Ä7º÷¤¬¤¢¤ë¡£¾¡»»¤¢¤ê¤È¸«¤¿¾®ÎÓ¤Ï¾¾¥öÀ¥¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ÍËü¤ò°ìÈ¯¤Ç¥Ä¥âÀÚ¤ê¡¢¾¡Éé¤Î¹½¤¨¤À¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¤Ë°ú¤¤¤¿´í¸±Ç×¤ÎÀÖ5Åû¤â¡¢¾®¹Í¤Î¸å¤Ë¥Ä¥âÀÚ¤Ã¤ÆÅ°Äì¹³Àï¡£
¡¡ÅÚÅÄ¤¬¡ÖÎ¢ÌÜ¡¢°ú¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Í¡¢5º÷¤È¤«6Åû¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¾®ÎÓ¤¬°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î5º÷¤À¡£ÌòËþ¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤³¤³¤Ç3Ëü2000ÅÀ¡Ê¡Ü600ÅÀ¡Ë¤Î¥¢¥¬¥ê¡£¤Þ¤µ¤«¤Î±¿Ì¿¤ËÅÚÅÄ¤Ï¡Ö¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤¬¸å¤Îº×¤ê¡£ÆüµÈ¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¹ä¤µ¤ó¡ª¤½¤ìÌòËþ¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÀä¶«¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÂçÀ¼¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤â²»³ä¤ì¤·¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤â¡Ö¥Þ¥¤¥¯¤Ë¥Î¥¤¥º¤Î¤Ã¤È¤ë£÷¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë£÷¡×¡Ö²»³ä¤ì¤·¤È¤ë¤¾£÷¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¡Á¡×¤ÈÂçÁû¤®¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¾®ÎÓ¤Ï¾¾¥öÀ¥¤«¤é¤³¤Î¼ê¤ò7º÷¤Ç¥í¥ó¡£Çò¡¦»°°Å¹ï¡¦¥É¥é¤Î8000ÅÀ¡Ê¡Ü600ÅÀ¡Ë¤ò¥²¥Ã¥È¤·¡¢¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¡¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖM¥ê¡¼¥°¡×½é¤È¤Ê¤ë´§Âç²ñ¤Ç¸Ä¿Í¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¡£¸½M¥ê¡¼¥¬¡¼36¿Í¤È¸µM¥ê¡¼¥¬¡¼¤ä¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤É¥×¥í5ÃÄÂÎ¤«¤é¤Î¿äÁ¦¼Ô24¿Í¡¢·×60¿Í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£M¥ê¡¼¥°¤Îºò¥·¡¼¥º¥óÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à½êÂ°¤Î4Áª¼ê¤Ï¡¢Í½Áª2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¥·¡¼¥É½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£Á´»î¹ç¡ÖM¥ê¡¼¥°¥ë¡¼¥ë¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Í½Áª¤Ï1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì2°Ì¤Þ¤Ç¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê½Ð¡£¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê¥Ù¥¹¥È8¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Ð¤ÆÍ¥¾¡¼Ô¤ò·è¤á¤ë¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë