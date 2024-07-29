ÃæÆü¤Î¿·À±¡Ö¾¾ÌÚÊ¿Í¥ÂÀ¡×½éÅÐÈÄ¤Ë»ê¤ë¶ìÆñ¤ÎÆ»¤Î¤ê¡¡Î¥ÊÌ¡¢»àÊÌ¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ
¡¡ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ËÄÁ¤·¤¤Ì¾»ú¤ÎÅê¼ê¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ÌÚÊ¿¡Ê¤Þ¤Ä¤¤Ò¤é¡ËÍ¥ÂÀ¡Ê21¡Ë¡½¡½°éÀ®·ÀÌó¤Ê¤¬¤é¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¥°¤ÇËÉ¸æÎ¨1ÅÀÂæ¤ÎÈà¤Ï¡¢7·î8Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤È¡¢10Æü¤ÎDeNAÀï¤ÇÀèÈ¯¤È¤·¤Æ½é¤Î1·³¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¡¢7²ó3¼ºÅÀ¤È´èÄ¥¤Ã¤¿¡£¤¬¡¢ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ê¤¯¡¢0¡Ý3¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÏÇÔ¤ì¡¢ÇÔÀïÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î·ÐÎò¤òÊ¹¤±¤ÐÃ¯¤â¤¬Èà¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
²á¹ó¤¹¤®¤ë¶¶ø
¡¡¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¡¢2ºÐ¤Î»þ¤ËÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Éã¿Æ¤Îµ²±¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£´ÎÂ¡¤¬¤ó¤ò´µ¤Ã¤¿Êì¿Æ¤È¤â¡¢¾®³Ø2Ç¯À¸¤Ç»àÊÌ¤·¡¢°ì¤Ä¾å¤Î»Ð¤È¶¦¤ËÁÄÉãÊì¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤ë¡£Ìîµå¹¥¤¤ÎÁÄÉã¤Î¼ê¤Û¤É¤¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Âçºå¤Î»äÎ©Àº²Ú¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤â¡¢2Ç¯»þ¤ËÁÄÉã¤¬Àî¤ÇÅ¾Íî»à¡£ÍâÇ¯¡¢ÁÄÊì¤âÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯»ÜÀß¤ËÆþ½ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²á¹ó¤Ê¶¶ø¤Ë¥³¥í¥Ê¤¬ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¡£¥¨¡¼¥¹¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¹â3¤Ï½Õ²Æ¤È¤â¹Ã»Ò±à¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Ë½ì¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤ó¤À¤Î¤â¤³¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£Îý½¬»î¹ç¤Ç¹¥Åê¤·¡¢Áê¼ê¹»¤ÎÍúÀµ¼Ò¤ò»ë»¡¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£NPB¼çºÅ¤Î¥×¥í»ÖË¾¹â¹»À¸¹çÆ±Îý½¬²ñ¤Ç¤âÉ¾²Á¤ò¹â¤á¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï°éÀ®»ØÌ¾¤Ê¤¬¤é¤âÇ°´ê¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Í¾ÃÌ¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÇ¯¤ÎÃæÆü1°Ì»ØÌ¾¤Ï»øÀï»Î¤Î¹â¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÎý½¬²ñ¤Ë¤ÏºòÇ¯ÅÙ¥Ñ¿·¿Í²¦¤Î»³²¼½ØÊ¿ÂçÅê¼ê¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯Âå¤Ï¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤±¤ºµ¤¤ÎÆÇ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾ÃÌ×¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿¤Î¤«¡¢¹¥Åê¼ê¤¬Â¿¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¸ì¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
¡ÖÃæÆü¤Ë¤Ï¡¢Êì»Ò²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸Å¤¯¤ÏÀ±ÌîÀç°ì¡£Î©Ï²ÏÂµÁ´ÆÆÄ¤â¤·¤«¤ê¡£¥¨¡¼¥¹³Ê¤ÎÂçÌîÍºÂç¤äÌøÍµÌé¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Êì»Ò²ÈÄí¤Î»Ò¶¡¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤¬¤·¤Ã¤«¤ê²Ô¤¬¤Ê¤¤¤È¡Ù¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¼¡¤ÎÅÐÈÄ¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2024Ç¯7·î25Æü¹æ ·ÇºÜ