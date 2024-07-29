±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ¥â¥Î¥Î²ø Åâ»±¡Ù¸ø³«µÇ°¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÇÃæÂ¼·ò¼£´ÆÆÄ¤¬¡¢³á¤ÈÊ¡»³¤Ë¡Ö¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ¥â¥Î¥Î²ø Åâ»±¡Ù¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬¡¢27Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¡¢¥Ü¥¤¥¹¥¥ã¥¹¥È¤Î¿ÀÃ«¹À»Ë¡¢¹õÂô¤È¤â¤è¡¢²Öß·¹áºÚ¡¢³áÍµµ®¡¢Ê¡»³½á¡¢¼çÂê²Î¡ÖLove Sick¡×¤òÃ´Åö¤·¤¿¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÃæÂ¼·ò¼£´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
7·î26Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥â¥Î¥Î²ø¡Ù¤Ï¡¢2006Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö¥Î¥¤¥¿¥ß¥Ê¡×ÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢°ÛÎã¤Î¹â»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¤·¤¿¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥¢¥Ë¥á¡Ø²ø¡Áayakashi¡Á¡Ù¤Î°ìÊÔ¡Ö²½Ç¡×¤«¤éÇÉÀ¸¤·¡¢2007Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤«¤éº¬¶¯¤¤»Ù»ý¤ò¼õ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¡£
17Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÃË»Ò¶ØÀ©¤Ç¹ë²Ú°¼à¥¤ÊÂç±ü¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ææ¤ÎÃË¡¦ÌôÇä¤ê¤¬¡¢½÷À¤¿¤Á¤Î¾ðÇ°¤ä±åÇ°¤¬¼è¤êØá¤¤¤¿¡Ö¥â¥Î¥Î²ø Åâ»±¡×¤ÈÂÐÖµ¤·¡¢²ø°Û¤òÄÃ¤á¤ë¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏCG¤äÏÂ»æ¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î±ÇÁüÈþ¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¸½Âå¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ëÉáÊ×Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¡¢¿Í´Ö¤ÎÆâÌÌ¤òÉÁ¤¤¤¿´°Á´¿·ºî¤Î·à¾ì±Ç²è¡£
¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ëÃæÂ¼´ÆÆÄ¤¬¡¢º£ºî¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î°ìËë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Âç±ü¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¤ªÌÜÉÕ¤±Ìò¡¦»°Ïº´ÝÌò¤Î³áÍµµ®¤È¡¢»°Ïº´Ý¤ÎÆ±Î½¤Ç½÷¹¥¤¤Î¤ªÄ´»Ò¼Ô¡¦Ê¿´ðÌò¤ÎÊ¡»³½á¤ÎÆó¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é³á¤µ¤ó¤ÈÊ¡»³¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤ªÆó¿Í¤¬Íè¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¡Ø¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³á¤Ï¤³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö´ÆÆÄ¤Ï¥¢¥Õ¥ì¥³¸½¾ì¤Ç¤â¤½¤¦¶Ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ØËÍ¤é¤ÎÊý¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤ËÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ê¡»³¤â¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢´ÆÆÄ¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÍ¤é¤ÎÊý¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÏÃ¤¬Íè¤Æ¡¢¸«»ö¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ¥â¥Î¥Î²ø Åâ»±¡Ù¡Ä¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È
¢§ ¡Êº¸¤«¤é¡ËÊ¡»³½á¡¢³áÍµµ®¡¢²Öß·¹áºÚ¡¢¿ÀÃ«¹À»Ë¡¢¹õÂô¤È¤â¤è¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢ÃæÂ¼·ò¼£´ÆÆÄ
7·î26Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥â¥Î¥Î²ø¡Ù¤Ï¡¢2006Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö¥Î¥¤¥¿¥ß¥Ê¡×ÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢°ÛÎã¤Î¹â»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¤·¤¿¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥¢¥Ë¥á¡Ø²ø¡Áayakashi¡Á¡Ù¤Î°ìÊÔ¡Ö²½Ç¡×¤«¤éÇÉÀ¸¤·¡¢2007Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤«¤éº¬¶¯¤¤»Ù»ý¤ò¼õ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¡£
17Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÃË»Ò¶ØÀ©¤Ç¹ë²Ú°¼à¥¤ÊÂç±ü¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ææ¤ÎÃË¡¦ÌôÇä¤ê¤¬¡¢½÷À¤¿¤Á¤Î¾ðÇ°¤ä±åÇ°¤¬¼è¤êØá¤¤¤¿¡Ö¥â¥Î¥Î²ø Åâ»±¡×¤ÈÂÐÖµ¤·¡¢²ø°Û¤òÄÃ¤á¤ë¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏCG¤äÏÂ»æ¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î±ÇÁüÈþ¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¸½Âå¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ëÉáÊ×Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¡¢¿Í´Ö¤ÎÆâÌÌ¤òÉÁ¤¤¤¿´°Á´¿·ºî¤Î·à¾ì±Ç²è¡£
¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ëÃæÂ¼´ÆÆÄ¤¬¡¢º£ºî¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î°ìËë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Âç±ü¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¤ªÌÜÉÕ¤±Ìò¡¦»°Ïº´ÝÌò¤Î³áÍµµ®¤È¡¢»°Ïº´Ý¤ÎÆ±Î½¤Ç½÷¹¥¤¤Î¤ªÄ´»Ò¼Ô¡¦Ê¿´ðÌò¤ÎÊ¡»³½á¤ÎÆó¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é³á¤µ¤ó¤ÈÊ¡»³¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤ªÆó¿Í¤¬Íè¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¡Ø¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³á¤Ï¤³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö´ÆÆÄ¤Ï¥¢¥Õ¥ì¥³¸½¾ì¤Ç¤â¤½¤¦¶Ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ØËÍ¤é¤ÎÊý¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤ËÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ê¡»³¤â¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢´ÆÆÄ¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÍ¤é¤ÎÊý¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÏÃ¤¬Íè¤Æ¡¢¸«»ö¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¢§ ¡Ø·à¾ìÈÇ¥â¥Î¥Î²ø Åâ»±¡ÙÆÃÊÌÍ½¹ð -É½¤Î´¬-
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ¥â¥Î¥Î²ø Åâ»±¡Ù¡Ä¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È