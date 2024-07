『フレンズ』の本国アメリカ放送開始から30周年を記念し、全10シーズンのコンプリート版が初4K UHDで登場!新規映像特典・30周年記念ポストカードなど豪華封入特典が付く。

『フレンズ』が待望の4H 4K ULTRA HDでよみがえる!

1994年から2004年にかけて米NBCで放送された全米ナンバーワン、伝説のシットコム『フレンズ』が今年放送開始から30周年を迎える。この30周年を記念し、全10シーズン(236話)を完全収録した初の4K ULTRA HDコンプリート・シリーズが発売決定!

25周年記念ボックスに収録されていた全ての映像特典・オーディオコメンタリーに加え、新たに二つ初収録コンテンツを含む20時間以上の映像特典を収録。ワーナー・ブラザースのアーカイブに保管されている衣装・小道具・台本など思い出の品々をアーキビストが紹介する『フレンズ』お宝紹介のほか、7つのクイズに正解すると隠しボタンが出現する『フレンズ』クイズとファン心をくすぐるコンテンツが追加!

また、初回仕様には25周年記念ボックスにも収録された68ページ豪華ブックレットに加え、新たに6枚追加された30周年記念30枚ポストカードとファン必携の豪華封入特典が付く。

期間限定POP UP STORE開催

放送開始30周年と初4K UHDのリリースを記念して、期間限定POP UP STOREの開催と30周年記念オリジナルグッズの発売が決定。記念デザインで彩られたグッズはどれも作品の世界観を彷彿とさせる魅力的なアイテムに。POP UP STOREならびにオリジナルグッズ発売の詳細は、後日ワーナー海外ドラマシリーズの公式X(@WBTV_JP)などで発表予定! お楽しみに!

『フレンズ』POP-UP STORE」概要

所在地:東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYA

期間:2024年9月13日(金)〜9月29日(日)

【商品情報】

■クリアファイル 500円(税込)

■ステッカーセット 800円(税込)

■マグカップ 2,000円(税込)

■トートバッグ 2,600円(税込)

■ペアロッカーキーホルダー 1,500円(税込)

■フェイスタオル 2,300円(税込)

■クリアマルチケース 1,200円(税込)

商品詳細

「【初回仕様】フレンズ 30周年記念 4K ULTRA HD コンプリート・シリーズ

(23枚組+ボーナス・ディスク2枚付/封入特典付)」

9月25日(水)発売

33,000円(税込)

発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

【映像特典内容】



・『フレンズ』お宝紹介(新規収録)

・『フレンズ』クイズ(新規収録)

・<Season 1>フレンズの仲間たち/セカンド・シーズンの予告編

・<Season 2>フレンズの仲間たち/ミュージックビデオ “ネコはくちゃーい”/セカンド・シーズンのキャラクター紹介

・<Season 3>フレンズの仲間たち/サード・シーズンのキャラクター紹介

・<Season 4>世界中の“フレンズ”/フレンズの仲間たち /フォース・シーズンのキャラクター紹介

・<Season 5>ガンター 次のシーズンを語る/ビハインド・ストーリー︓撮影の裏側/ビハインド・ストーリー︓ロンドンでのロケーション

・<ドキュメンタリー︓真実のフレンズ>フレンズのはじまり

・<ドキュメンタリー︓真実のフレンズ>フレンズから家族へ

・<ドキュメンタリー︓真実のフレンズ>フレンズよ 永遠に

・<Season 6>フレンズの仲間たち/NG集/>ガンター 次のシーズンを語る

・<Season 7>フレンズの仲間たち/NG集/ガンター 次のシーズンを語る/オリジナル放映版エピソー ド︓The One Where Rosita Dies/オリジナル放映版エピソード︓The One Where They All Turn Thirty/オリジナル放映版エピソード︓The One With Joey's New Brain/ オリジナル放映版エピソード︓The One With the Truth About London

・<Season 8>フレンズの仲間たち/NG集/ガンター 次のシーズンを語る

・<Season 9>フレンズのファッシ ョンとヘアメイク/NG集/フィービーの「バトルズ・ザ・ピンク・ロボッツ」/ガンター 最終シーズンを語る

・<Season 10>出演者・製作者による回想とその後/NG集/フレンズの仲間たち/ジ ョーイ、ジョーイ︕ミュージック・クリップ

・<エクストラ>「衝撃のロス」オリジナル・プロデューサーズ・カット版/「衝撃のロス」オリジナル脚本/未公開NG集/フレンズ『エレンの部屋』に登場/フレ ンズ「ザ・トゥナイト・ショーウィズ・ジェイ・レノ」に登場/「アイル・ビー・ゼア・フォー・ユー」by レンブランツ

【特典内容】

68ページ豪華ブックレット

30周年記念30枚フォトカード

