¥¹¥±¥Ü¡¼ÀÖ´ÖÑÛ²»¡Ö¤ß¤ó¤ÊÍ§Ã£¤À¤±¤É¡¢Éé¤±¤Ê¤¤¡×¡Ä´î¤Ó¤È²ù¤·¤µ¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤¿¡Ö¶ä¡×
¡¡´î¤Ó¤È²ù¤·¤µ¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤¿½é¤á¤Æ¤Î¸ÞÎØ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Î¹â¹»£±Ç¯À¸¡¢ÀÖ´ÖÑÛ²»¡Ê¤ê¤º¡ËÁª¼ê¡Ê£±£µ¡Ë¤ÎÌ´¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡×¡£¶ä¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ê¡¢¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£¡Ê¾åÅÄÆ×»Ë¡Ë
¡¡·è¾¡¤Ç¤â¹ø¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿È±¤òÂ«¤Í¡¢¶â¿§¤ËÀ÷¤á¤é¤ì¤¿ÌÓÀè¤òÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µ»¤ò¼¡¡¹¤È·è¤á¤¿¡££´ºÐ¤Îº¢¤«¤éÆ±¤¸¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤³¤ì¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡¡¥µ¡¼¥Õ¥¡¡¼¤À¤Ã¤¿Éã¡¢Îµ»ù¤µ¤ó¡Ê£´£¸¡Ë¤ÈÎ¦¾åÎý½¬ÍÑ¤Î¥Ü¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£·ºÐ¤Î»þ¡£¶á½ê¤ÎºäÆ»¤ò²¼¤ë¤È¡¢É÷¤¬ÁÖ²÷¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥±¥Ü¡¼¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤È¡¢¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ò¤ä¤é¤»¤¿¤«¤Ã¤¿Éã¤Ë¡Ö¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤ÏÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÌ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤ÎÀçÂæ»Ô¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤¤¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë³ê¤Ã¤¿¡£½µËö¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤´ØÅì¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¸þ¤¯¡£½¼¼Â¤·¤¿»ÜÀß¤¬¤¢¤ë¿·³ã¸©Â¼¾å»Ô¤Ç¤Ï¡¢¼ÖÃæÇñ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤âÉã¤¬¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¤ÏÀË¤·¤¯¤â½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÞ·ã¤Ë¿ÈÄ¹¤¬¿¤Ó¡¢´¶³Ð¤Ë¶¸¤¤¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÈÄ¤òÁà¤ì¤º¡¢¡Ö¥¹¥±¥Ü¡¼¤¬¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡ÆüËÜÀª¤¬Âç³èÌö¤·¤¿ËÜÈÖ¤ò¸«¤ÆÊÑ¤ï¤ë¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬±ó¤¤À¤³¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡£É½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤È¡¢Ìó£µ¤«·î¸å¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÀ¾Ìð³ñ¡Ê¤â¤ß¤¸¡ËÁª¼ê¡Ê£±£¶¡Ë¤é¤òÇË¤ê¡¢£±£²ºÐ¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¸±¤·¤«¤Ã¤¿¡£°ìºòÇ¯¤Ë±¦É¨¤Î¸å½½»úð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡Ë¤òÃÇÎö¤·¤¿¡£ºò²Æ¤Ë¤ÏÂç²ñ¤Î¸ø¼°Îý½¬Ãæ¡¢¹â¤µ£²¥á¡¼¥È¥ë¤«¤éÍî²¼¡£±¦¤Îº¿¹ü¤È¹üÈ×¤òÀÞ¤Ã¤¿¡£°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤Ï¡ÖÁ´¼£È¾Ç¯¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÏÌµÍý¤À¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£µß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤¬Ãµ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡£¡Ö¥±¥¬¤¹¤ëÁ°¤è¤ê¤â¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤í¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á´¿È¤Î¶ÚÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤¿¡£ËèÆü£±»þ´Ö¡¢¸·¤·¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ß¡¢£²¤«·î¤â¤¿¤¿¤º¤Ë¥Ü¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÐ¿©¤À¤Ã¤¿¿©À¸³è¤â²þÁ±¤·¤¿¡£ÌîºÚ¤¬Âç¤Î¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê´ü´Ö¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¹â¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤ÊÍ§Ã£¤À¤±¤É¡¢Éé¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤âËº¤ì¤º¤ËÄ©¤à¡×¡£¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢·è¾¡¤Ç¤âµÈÂôÎøÁª¼ê¡Ê£±£´¡Ë¡¢Ãæ»³ÉöÆàÁª¼ê¡Ê£±£¹¡Ë¤È¶¥¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é£²°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¹¤°¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£¡ÖÍ§Ã£¤È°ì½ï¤Ë¼è¤Ã¤¿¥á¥À¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£¼¡¤ÏÀäÂÐ¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡×