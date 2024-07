【「アイスクリーム・2024フレーバー」デコピクミン】イベント開催期間:8月1日~8月31日

任天堂とNianticは、Android/iOS用位置情報ゲーム「Pikmin Bloom(ピクミンブルーム)」において、「アイスクリーム・2024フレーバー」デコピクミンが仲間になるイベントを8月1日から8月31日にかけて開催する。

期間中、イベントチャレンジのお題をクリアすると、花びら、「アイスキューブ」、そして「アイスクリーム・2024フレーバー」デコピクミンになる苗などがランダムで貰える。また、ステージの真ん中にあるビッグフラワーが咲く際に、追加のリワードとして必ず「アイスクリーム・2024フレーバー」デコピクミンの金の苗を獲得することができる。なお、お題の詳細についてはイベント開始日に公開される予定。

また、本イベントでは2023年9月に登場した「アイスクリーム・クラシック」デコピクミンの金の苗や、イベント限定のMiiコスチュームも登場予定。お題をクリアする際に必要な「アイスキューブ」は、イベントチャレンジのリワード、花植え、「風変わりなキノコ」を壊した際に入手できるミステリーボックス、イベントプレミアムパスのおまけ、花びらパック、コインで交換できるイベント限定Miiコスチュームのおまけなどから入手可能となっている。

□「アイスクリーム・2024フレーバー」デコピクミンのイベントお知らせページ

Pikmin Bloom Copyright (C) 2021 Niantic, Inc., Pikmin and Mii Characters / Artwork / Music Copyright (C) 2021 Nintendo All Rights Reserved