B¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó°ËÆ£ÍÎµ±¤¬±¦ÃæÂ¹ü¹üÀÞ¤Ç¿ô½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¡¡9·î¤ÎWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤â·ç¾ì¤«
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥É¥¤¥Ä1Éô¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ï28Æü¡¢º£²Æ¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½DF°ËÆ£ÍÎµ±¡Ê25¡Ë¤¬ÃæÂ¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¿ô½µ´ÖÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿4Éô¥Ç¥å¡¼¥ì¥ó¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç²ÃÆþ½éÀèÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢Áê¼êÁª¼ê¤ÈÀÜ¿¨¡£±¦Â¤òÄË¤á¡¢Á°È¾21Ê¬¤ËÂà¤¤¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡Ö¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¸·¤·¤¤ÂÇ·â¡£ºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ç²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÁá¤¯Éüµ¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦ºÇÂç¸Â¥Ò¥í¥¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï8·î25Æü¤Ë¥¦¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢9·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ëWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª½Ð¾ì¤âº¤Æñ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£