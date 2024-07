【週刊少年ジャンプ 2024年35号】7月29日 発売価格:300円

集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2024年35号」を7月29日に発売した。価格は300円。

今週号では、表紙と巻頭カラーに「僕のヒーローアカデミア」が登場。8月2日から劇場版「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」が公開されることを記念して、特別読切「僕のヒーローアカデミア特別スピンオフ CONNECT TO THE DAY」も掲載される。また、読切「化け狐の執心」と「願いのアストロ」がセンターカラーに登場する。なお、今週は「ONE PIECE」が休載となっている。

