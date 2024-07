セリーヌ・ディオンが現地時間7月26日にフランスのパリにて行われた開会式の最後に登場し、エッフェル塔の特設ステージにて、シャンソンの名曲「愛の賛歌」を熱唱し、奇跡の復活とパワフルな歌声に世界中が感動に包まれた。2022年12月に進行性の自己免疫系神経疾患であるスティッフパーソン症候群の診断を受けたことを告白し、その後ツアーをキャンセルするなど、彼女の病状を心配する声が高まっていたが、そんな彼女が難病を乗り越え、素晴らしいパフォーマンスをみせてくれた。

セリーヌ・ディオン『アイ・アム・セリーヌ・ディオン』(『アイ・アム・セリーヌ・ディオン〜病との闘いの中で〜』 オリジナル・サウンドトラック)



2024/8/14 ReleaseSICP-31732 \2,970(税込)※Blu-spec CD2仕様 ※歌詞・対訳・解説・本人メッセージ入り1.Main Theme - Artist Always|メイン・テーマ -アーティスト・オールウェイズ2.The Power of Love|パワー・オブ・ラブ3.Pour que tu m'aimes encore|愛をふたたび4.A New Day Has Come|ア・ニュー・デイ・ハズ・カム5.The Episode|ザ・エピソード6.J'irai ou tu iras|あなたとならどこへでも7.Because You Loved Me | ビコーズ・ユー・ラヴド・ミー8.The Diagnosis | ザ・ダイアグノウシス9.River Deep, Mountain High|リヴァー・ディープ、マウンテン・ハイ10.Mama Dion|ママ・ディオン11.Zora sourit|ゾラは微笑む12.My Heart Will Go On|マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン13.All By Myself|オール・バイ・マイセルフ14.The Awakening|ザ・アウェイクニング15.Ashes|アッシュズ16.Swallows|スワロウズ17.Love Again|ラブ・アゲイン18.Je crois toi|あなたを信じて19.I'm Alive|アイム・アライヴ20.Talea|タレイア『アイ・アムセリーヌ・ディオン』国内盤CD予約・再生https://SonyMusicJapan.lnk.to/IAMCELINEDION