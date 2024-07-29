ライブ・イベント情報



＜VALSHE 『storyteller III 〜THE SCARY STORIES〜』発売記念リリースイベント＞■2024年9月17日（火）アニメイト池袋本店（animate hall BLACK）【開場】18:30【開演】19:00イベント内容：ミニライブ＋1on1トーク会■2024年9月18日(水)20:00〜 リミスタ インターネットサイン会■2024年9月19日（木）HMV&BOOKS SHIBUYA 6Fイベントスペース【開場】18:30 【開演】19:00イベント内容：ミニライブ＋CDジャケットサイン会■2024年9月20日（金）タワーレコード梅田NU茶屋町店【開場】18:45【開演】19:00イベント内容：ミニライブ＋ツーショット撮影会■2024年9月21日（土）Joshin日本橋店7Fイベントホール【開場】12:30 【開演】13:00イベント内容：ミニライブ＋1on1トーク会■2024年9月21日（土）タワーレコード名古屋近鉄パッセ店 近鉄パッセ屋上イベントスペース【開場】17:30【開演】18:00イベント内容：ミニライブ＋CDジャケットサイン会■2024年9月22日（日）都内某所詳細は後日発表