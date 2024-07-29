新生VALSHE、人気シリーズ3作目のコンセプトミニアルバム『storyteller III 〜THE SCARY STORIES〜』をリリース
2025年に活動15年目を迎えるVALSHEが、人気シリーズ3作目となるコンセプトミニアルバム『storyteller III 〜THE SCARY STORIES〜』をリリースすることが決定した。2010年発表のメジャーデビューミニアルバム『storyteller』、2014年発表の『storyteller II 〜the Age Limits〜』の世界観を引き継いだ完全新作のミニアルバムとなる。
他にもうみくん、匿名希望、okamu.、PUPI、G’n-、菊池佑介など新たにタッグを組むクリエイターからVALSHEに縁あるクリエイターまで多数参加し、VALSHE作品ならではの多彩なジャンル感の交錯と、中毒性のある雰囲気が十二分に楽しめる一枚となっている。
アートワークはVALSHE作品全てに関わる白皙が担当し、ブックレットには白皙が鮮やかに描き上げた各楽曲ごとの描き下ろしイラストを掲載した充実の内容となっている。
リリース情報
▲CDジャケット
▲スリーブケース絵柄
2024年9月18日(水)発売
COCX-42354
￥4,000+税
※三方背スリーブ仕様
＜CD 収録内容＞
Never Landing just Falling Down
作曲・編曲：G'n-
01.True meaning of...
作詞：VALSHE / 湊貴大
作曲・編曲：doriko
02.Utopia
作詞・作曲：うみくん
編曲：Toshihiro
03.全心整形
作詞・作曲：匿名希望
編曲：doriko
04.Ctrl+Q
作詞：VALSHE
作曲・編曲：okamu.
05.ライトトラップ
作詞：doriko
作曲：VALSHE
編曲：岸明平 (Rhythmic Toy World)
06.Dullahan
作詞：PUPI
作曲・編曲：G'n-
07.ギュゲスの指輪
作詞：VALSHE
作曲：菊池佑介
編曲：岸明平 (Rhythmic Toy World)
ライブ・イベント情報
■2024年9月17日（火）アニメイト池袋本店（animate hall BLACK）
【開場】18:30【開演】19:00
イベント内容：ミニライブ＋1on1トーク会
■2024年9月18日(水)
20:00〜 リミスタ インターネットサイン会
■2024年9月19日（木）HMV&BOOKS SHIBUYA 6Fイベントスペース
【開場】18:30 【開演】19:00
イベント内容：ミニライブ＋CDジャケットサイン会
■2024年9月20日（金）タワーレコード梅田NU茶屋町店
【開場】18:45【開演】19:00
イベント内容：ミニライブ＋ツーショット撮影会
■2024年9月21日（土）Joshin日本橋店7Fイベントホール
【開場】12:30 【開演】13:00
イベント内容：ミニライブ＋1on1トーク会
■2024年9月21日（土）
タワーレコード名古屋近鉄パッセ店 近鉄パッセ屋上イベントスペース
【開場】17:30【開演】18:00
イベント内容：ミニライブ＋CDジャケットサイン会
■2024年9月22日（日）都内某所
詳細は後日発表
ライブ・イベント情報
会場：GRIT at Shibuya
（1部）
VALSHE CONCEPT LIVE＜storyteller III 〜THE SCARY STORIES〜＞
OPEN 13:30 / START 14:00
（2部）
VALSHE Birthday Party '24 〜VAL FIRST LIVE〜
OPEN 17:30 / START 18:00
チケット料金：\6,600（税込）
7月28日20:00〜 ファンクラブ先行受付（抽選）開始!!
一般発売：2024/9/1（日）12:00〜
ローチケ：https://l-tike.com/valshe
関連リンク
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