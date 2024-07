ONE N' ONLYが、新譜6曲収録の3rdEP『Fiesta』を10月2日(水)に発売する。この3rd EP『Fiesta』のリリースは、7月28日(日)に東京・お台場にて行われた<お台場冒険王2024〜人気者にアイ♡LAND〜めざましライブ>にてサプライズで発表。<めざましライブ>ではONE N’ ONLYと熱い夏を過ごそうと会場に集まった超満員のSWAGたちの期待に応えるべく、ラテン調の激しく情熱溢れる楽曲「DOMINO」などを含む全8曲を披露した。

リリース情報







3rd EP『Fiesta』2024年10月2日(水)リリース詳細はこちらhttps://one-n-only.jp/news/news30371/【初回限定盤】品番:ZXRC-2113形態:1CD(7曲)+1Blu-ray + 60Pブックレット(ライブフォトを含む)価格:税抜8,000円/税込8,800円【通常盤】品番:ZXRC-2114形態:1CD(7曲)+24Pブックレット価格:税抜2,500円/税込2,750円【封入特典】・初回限定盤/通常盤ともにトレーディングカード(ソロ6種+集合1種 全7種ランダム封入)※初回盤・通常盤それぞれ別絵柄【CD収録曲】1. Fiesta2. R.U.S.H3. Free Hug4. DOMINO5. Too Much6. Burn it out7. ALL OUT ※初回限定盤のみ7. Fight or Die ※通常盤のみ【Blu-ray収録内容】ONE N' SWAG 〜All out〜2024.04.27 PACIFICO Yokohama National Convention HallFight or DieI’M SWAGShut Up! BREAKERCategoryYOUNG BLOODBeautifulQUEENWhat’s Your Favorite?DEJAVU>ONE N' SWAG 〜All out〜 MedleyALL OUTTurn it upSet a FireL.O.C.ALA DI DASexy Beach Party Yes!!ONE N' SWAG 〜All out〜 Dance SectionDOMINOVideo ChatFreaking HappyNice GuyHOLIDAYGIFTYou areOPENHook UpEVOLStep UpCall meMy Love