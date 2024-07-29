µÓÂÀ¤Î¸¶°ø¡ÈÁ°¤â¤â¡É¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£ÂÀ¤â¤â¥µ¥¤¥º¥À¥¦¥ó¤ò³ð¤¨¤ë´ÊÃ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
Î©¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡¢ºÂ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ê¤É£±Æü¤òÄÌ¤·¤ÆÆ±¤¸»ÑÀª¤Ç¤¤¤ë¤È¡ÈÁ°¤â¤â¡ÊÂÀ¤â¤â¤ÎÁ°Â¦¡Ë¡É¤Ë¥Ï¥ê¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÁ°¤â¤â¤Î¥Ï¥ê¤ÏÂÀµÓ¤ÎÂç¤¤Ê¸¶°ø¡£¤½¤³¤ÇÂÀ¤â¤â¤Û¤Ã¤½¤ê¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â½¬´·¤ËºÎ¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ÆÃ¤ËÁ°¤â¤â¤Î¶ÚÆù¤Î½ÀÆðÀ¤ò¹â¤á¤ë´ÊÃ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£ÂÀ¤â¤â¤Î¥µ¥¤¥º¥À¥¦¥ó¸ú²Ì¤Î¤Û¤«¡¢¤à¤¯¤ßÍ½ËÉ¡¢·ì¹ÔÂ¥¿Ê¡¢Âå¼ÕUP¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µÓÂÀ¤Î¸¶°ø¡ÈÁ°¤â¤â¡É¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë´ÊÃ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
¡Ê£±¡Ë¾²¤Ë¤Ò¤¶Î©¤Á¤·¤¿¾õÂÖ¤«¤éÊÒµÓ¤òÂç¤¤¯Á°¤Ë½Ð¤¹
¢¥¾²¤ËÃå¤¤¤¿¤Ò¤¶¤¬ÄË¤¤¾ì¹ç¤Ï²¼¤Ë¥¿¥ª¥ë¤òÉß¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ê£²¡ËÇØ¶Ú¤ò¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¤·¤¿¤Þ¤ÞÁ°·¹¤µ¤»¤ÆÁ°Â¦¤ÎµÓ¤ò½Å¿´¤Ë¤·¤Æ¡¢¸å¤íµÓ¤Î¹Ã¤ò¼ê¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤«¤«¤È¤ò¤ª¿¬¤Ë°ú¤´ó¤»¡¢Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é30ÉÃ´Ö¥¡¼¥×¤¹¤ë
¢¥¸å¤íÂ¦¤ÎµÓ¤ÎÂÀ¤â¤âÁ°Â¦¤Ë¿¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥¡¼¥×¤·¤Þ¤¹
È¿ÂÐÂ¦¤âÆ±ÍÍ¤Ë¹Ô¤¤¡¢¡È£±Æü¤¢¤¿¤êº¸±¦³Æ£³²ó¤òÌÜÉ¸¡É¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢´üÂÔ¤¹¤ë¸ú²Ì¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¸å¤íÂ¦¤ÎµÓ¤òÃÖ¤¯°ÌÃÖ¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¸å¤íÂ¦¤ÎµÓ¤ò¿ÈÂÎ¤Ë¶á¤¤°ÌÃÖ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡È¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ÊÂ¤òÃÖ¤¯°ÌÃÖ¡Ë¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ã¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á´Æ½¤¡§Ìî·î°¦è½¡Ê¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼Îò£¶Ç¯¡Ë¡ä
🌼²¼È¾¿È¤Î¤ª¥Ç¥Ö²½ÂÐºö¤Ë¡££±Æü£±Ê¬¡ÚÂÀ¤â¤â¤òÁé¤»¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤ËÆ³¤¯¡Û´ÊÃ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á£²¼ï