ÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Îµ¡ºà¤Ç¶âÂ°¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤ª»Å»öÂÎ¸³
»°½Å¸©¤¤¤Ê¤Ù»Ô¤Ç¤Ï28Æü¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿¦¶È¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¿¦¶È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç»°½Å¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íºà¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¸©Æâ¤Î»ö¶È½ê¤äÂç³Ø¤Ê¤É¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È½é¤á¤Æ³«¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Îµ¡ºà¤ò»È¤Ã¤¿¶âÂ°¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ºî¤ê¤ä¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÌÏµ¼ÂÎ¸³¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°ºî¶È¤Ê¤É15¤Î¥Ö¡¼¥¹¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ç®¿´¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¿å¤ò½Ð¤¹¤È¤³¤í¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¼«Æ°¼ÖÀ°È÷ÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¡¢¼Ö¤Î¹½Â¤¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤ª»Å»öÂÎ¸³²ñ¤Ï¡¢¤¤¤Ê¤Ù»Ô¤Ç11·î¤Ë¤â³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£