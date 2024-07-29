ÅÄÃæÍý·Ã¤µ¤ó¡¡ÂÎÁà½÷»Ò¤Î±éµ»¤Ë¡ÖÀäÂÐ¿´¤Ï5¿Í¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Í¡×¼Âà¤·¤¿µÜÅÄãù»Ò½Å¤Í¡Ö¶¯¤¯¤ÆÈþ¤·¤¯¤Æ¡Ä¡×
¡¡¸µÂÎÁàÆüËÜÂåÉ½¤ÎÅÄÃæÍý·Ã¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÂÎÁà½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï4¼ïÌÜ¹ç·×162¡¦196ÅÀ¤Ç5Âç²ñÏ¢Â³¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Í½Áª5°Ì¤Ç¤ÎÄÌ²á¡£¼ç¾·ó¥¨¡¼¥¹¤ÎµÜÅÄãù»Ò¡Ê½çÂç¡Ë¤¬µÊ±ì¡õ°û¼ò¤ÇÂåÉ½¼Âà¤È¤Ê¤ë°ÛÎã¤Î¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢Á´°÷¤¬Âç²á¼º¤Ê¤¯±é¤¸ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡£¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤Ë±Ç¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤Î»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡ÖÃÄÂÎÍ½Áª¤Î±éµ»¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡¡¤³¤Î4¿Í¤¬²¿¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤«¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¿´¤ò¶¯¤¯¡¡ºî¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¡¡ÀäÂÐ¿´¤Ï5¿Í¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Í¡×¤ÈÂåÉ½¤ò¼Âà¤·¤¿µÜÅÄ¤â½Å¤Í¡Ö¶¯¤¯¤ÆÈþ¤·¤¯¤Æ¡¡Àµ¤·¤¤ÂÎÁà¤ò¤¹¤ë¡¡ÆüËÜ¤ÎÂÎÁà¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¼«Ê¬¤È¤ÎÀï¤¤¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ°ì¤Ä°ì¤ÄÃúÇ«¤Ë¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£