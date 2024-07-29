¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂçÅýÎÎÁª¡¡¸½¿¦¥Þ¥É¥¥¥í»áÎôÀª¤«¡¡¸øÀµ¤ÊÁªµó¼Â»Ü¤Ë·üÇ°¤â
¡¡ÆîÊÆ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÇÂçÅýÎÎÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤ÎÅý°ì¸õÊä¤¬3´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤òÂç¤¤¯¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅêÉ¼¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î¸áÁ°7»þ¤ËÄù¤áÀÚ¤é¤ì¡¢È¿ÊÆº¸ÇÉ¤Î¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¡Ê61¡Ë¤È¡¢¼çÍ×ÌîÅÞ¤ÎÅý°ì¸õÊä¤Ç¸µ³°¸ò´±¤Î¥´¥ó¥µ¥ì¥¹»á¡Ê74¡Ë¤Î»ö¼Â¾å¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¿·¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï12¡ó¤Ç¡¢¥´¥ó¥µ¥ì¥¹»á¤Î59¡ó¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ä¼£°Â¤Î°²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¤ª¤è¤½770Ëü¿Í¤¬¹ñ³°¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤Ê¤É¹ñÌ±¤ÎÉÔËþ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢25Ç¯¤Ö¤ê¤Îº¸ÇÉÀ¯¸¢¤«¤é¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»á¤¬¸øÀµ¤ÊÁªµó¤ò¼Â»Ü¤»¤º¡¢À¯¸¢°Ü¹Ô¤òÁË¤à¶²¤ì¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áªµó¤Î¹ÔÊý¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂçÀª¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î29Æü¸áÁ°¤Ë¤âÈ½ÌÀ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅêÉ¼¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î¸áÁ°7»þ¤ËÄù¤áÀÚ¤é¤ì¡¢È¿ÊÆº¸ÇÉ¤Î¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¡Ê61¡Ë¤È¡¢¼çÍ×ÌîÅÞ¤ÎÅý°ì¸õÊä¤Ç¸µ³°¸ò´±¤Î¥´¥ó¥µ¥ì¥¹»á¡Ê74¡Ë¤Î»ö¼Â¾å¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¿·¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï12¡ó¤Ç¡¢¥´¥ó¥µ¥ì¥¹»á¤Î59¡ó¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ä¼£°Â¤Î°²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¤ª¤è¤½770Ëü¿Í¤¬¹ñ³°¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤Ê¤É¹ñÌ±¤ÎÉÔËþ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢25Ç¯¤Ö¤ê¤Îº¸ÇÉÀ¯¸¢¤«¤é¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»á¤¬¸øÀµ¤ÊÁªµó¤ò¼Â»Ü¤»¤º¡¢À¯¸¢°Ü¹Ô¤òÁË¤à¶²¤ì¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áªµó¤Î¹ÔÊý¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂçÀª¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î29Æü¸áÁ°¤Ë¤âÈ½ÌÀ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£