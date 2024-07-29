¼«¸ÊºÇÂ®147¥¥í¡Ö´¶¼Õ¡×¤Î·è¾¡¥Þ¥¦¥ó¥É¡¡ÆóÅáÎ®¤ÎÅìË®¡¦¹âÌøÁª¼ê
¡¡¡Ê28Æü¡¢Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢°¦ÃÎÂç²ñ·è¾¡¡¡ÃæµþÂçÃæµþ7¡½3ÅìË®¡Ë
Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢°¦ÃÎÂç²ñ¡¡ÅìË®¡½ÃæµþÂçÃæµþ¡¡ÅìË®¤Î¹âÌøÂç¼£Áª¼ê=2024Ç¯7·î28Æü¡¢²¬ºê¥ì¥Ã¥É¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¢°æ¾å¾º»£±Æ
¡¡2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¼·²óÎ¢¡£
¡¡Á°¤Î²ó¤Þ¤ÇÊá¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÅìË®¤Î¼ç¾¡¦¹âÌøÂç¼£Áª¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¡¢º£Âç²ñ½é¤á¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¸þ¤±¤ÆÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¤¢¤²¤¿¡£¡ÖÉ¬¤ºÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤ë¡×¤È¡¢¼«¤é¤ò¸ÝÉñ¤·¤Æ¤«¤éÂÇ¼Ô¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤ÄÃæµþÂçÃæµþ¤Î¿ù±ºÀµ±ÙÁª¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡¢Ãæ³Ø»þ¤Ë½êÂ°¤·¤¿Ìîµå¥¯¥é¥Ö¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¡£¡ÖÀäÂÐ¤ËÂÇ¤¿¤»¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¹ç¤ò¹þ¤á¡¢¼«¸ÊºÇÂ®147¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ê¤É¤Ç¹¶¤á¡¢»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤Ë¤â°ÂÂÇ¤òµö¤µ¤º¡¢¤³¤Î²ó¡¢»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£Êá¼ê¤ÈÅê¼ê¤ò¤³¤Ê¤¹¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤Î¹¥Åê¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ä¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÂç¤¤¯¤ï¤¡¢È¿·â¥à¡¼¥É¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡¡¹âÌøÁª¼ê¤¬Êá¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹â¹»1Ç¯½©¤«¤é¤À¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï»ØÆ³¼Ô¤Î´«¤á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÌîµå¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¤È¤é¤¨¤¿¡£¼«¤é¤âÅê¼ê¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢Â¾¤ÎÅê¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë´î¤Ó¤ò¸«¤¤¤À¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï¡¢4¿Í¤ÎÅê¼ê¤ò¥ê¡¼¥É¡£½à·è¾¡¤Þ¤Ç¤Î5»î¹ç¤Ç1¼ºÅÀ¤âµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï½é²ó¤Ë¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¡¢ÃæÈ×¤«¤é¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤â¡ÖÊá¼ê¤«¤é¤¦¤Þ¤¯µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢ÎÉ¤¤µå¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡È¬²ó¤Ë4Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ3¼ºÅÀ¤·¥Á¡¼¥à¤âÇÔ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï²ù¤·¤µ¤è¤ê¤â¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤¬¸ý¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÊá¼ê¤ÈÅê¼ê¡¢¤µ¤é¤Ë¼ç¾¤È¿§¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿3Ç¯´Ö¤Ë¤Ï¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê°æ¾å¾º¡Ë