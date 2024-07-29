¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë³ÍÆÀ±½¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¡ÖÀ®¸ù¤ò´üÂÔ¡×¡¡¸µ±Ñ¥¯¥é¥Ö·Ð±Ä¼Ô¤¬µó¤²¤¿°ÜÀÒÀ®Î©¤Ø¤Î¡Ö¸°¡×¤Ï¡©
¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Ê¤ÉÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤ÇCEO¤òÌ³¤á¤¿¥¦¥£¥Í¥¹»á¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤ØÈ¯¸À
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î³ÍÆÀ¤Î±½¤¬²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Ê¤ÉÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤ÇºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤òÌ³¤á¤¿¼Â¶È²È¤Î¥¡¼¥¹¡¦¥¦¥£¥Í¥¹»á¤¬ÆüËÜ»Ô¾ì³«Âó¤Î²ÄÇ½À¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢µ×ÊÝ¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë°ÜÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£Æ±Ë¦MF±óÆ£¹Ò¤ÎÂ¸ºß¤â¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖFootball Insider¡×¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ïºò²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì½ªÈ×¤Ë¼êÇö¤À¤Ã¤¿¼éÈ÷ÅªMF¤È¤·¤Æ¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤«¤é±óÆ£¤ò³ÍÆÀ¡£±óÆ£¤ÏÅ¬±þ¤Ë¾¯¤·»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×Á°´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·¡¢²¼ÇÏÉ¾¤òÊ¤¤¹³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²Æ¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ÊÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æµ×ÊÝ¤Î³ÍÆÀ¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µ×ÊÝ¤Ï¥¨¥¸¥×¥ÈÂåÉ½FW¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤Î¸å·Ñ¼Ô¤ÈÌÜ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¸ò¾Ä¤ÏºÇ½ªÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¤ä¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥Ð¥Ç¥£¡¼¥ó¤ÇCEO¤òÌ³¤á¤¿¼Â¶È²È¤Î¥¦¥£¥Í¥¹»á¤ÏÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ÖInsider Track¡×¤ÇÆüËÜ»Ô¾ì¤¬»ý¤ÄÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤Î´ÑÅÀ¤«¤éµ×ÊÝ¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë°ÜÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬ÆüËÜ»Ô¾ì¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤À¤Ã¤¿¡£¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê»Ô¾ì¤À¡£»ä¤ÎÍ§¿Í¤äÃÎ¤ê¹ç¤¤¤âºÇ¶á¡ÊÆüËÜ¤ò¡ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤é¤Ï¤½¤³¤Ë¿¿¤ÎºÍÇ½¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¾¦¶ÈÅª¤Ë¤âÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê»Ô¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Âç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£µ×ÊÝ¤Ï¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ò¾¡¤¿¤»¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤ËÂç¤¤Ê¾¦¶ÈÅª¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡µ×ÊÝ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂåÉ½¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë±óÆ£¤ÎÂ¸ºß¤â¸°¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¦¥£¥Í¥¹»á¤Ï¡Ö±óÆ£¤¬½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡£Èà¤ÎÂ¸ºß¤Ïµ×ÊÝ¤¬1¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸¸ÀÍÕ¤òÏÃ¤·¡¢Èà¤òÀµ¤·¤¤Êý¸þ¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ÏÁª¼ê¤ò¥±¥¢¤¹¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¹ñ¤Î¸À¸ì¤òÏÃ¤»¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½ÅÍ×¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö±óÆ£¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤Î¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿ÍÊª¤À¡£¤â¤·°ÜÀÒ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢À®¸ù¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ×ÊÝ¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¹Ô¤¤Ï¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë