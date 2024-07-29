£Ô£Ç£ÖÇË²õ¤Ç¡ÖÈÈ¹ÔÀ¼ÌÀ¡×¡¢¸ÞÎØ¤ò¡Ö¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤Îº×Åµ¡×¤ÈÈãÈ½¡Ä¶Ëº¸·Ï³èÆ°²È¤Ë¤ß¤é¤ì¤ëÉ½¸½
¡¡¡Ú¥Ñ¥ê¡áÎÂÅÄ¿¿¼ù»Ò¡Û£Á£Æ£ÐÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¹âÂ®Å´Æ»£Ô£Ç£Ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÇË²õ¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿ÍâÆü¤Î£²£·Æü¡¢ÇË²õ¹Ô°Ù¤Î¡ÖÈÈ¹ÔÀ¼ÌÀ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ñ¥ê¸ÞÎØ³«ºÅ¤òÈãÈ½¤¹¤ëÅÅ»Ò¥á¡¼¥ë¤¬Ê£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡¥á¡¼¥ë¤Îº¹½Ð¿Í¤Ï¡ÖÍ½´ü¤»¤ÌÂåÉ½ÃÄ¡×¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö£²£°£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ³«²ñ¼°¿ô»þ´ÖÁ°¤Î£Ô£Ç£ÖÏ©Àþ¤ËÂÐ¤¹¤ëË¸³²¹Ô°Ù¤ÎÈÈ¹ÔÀ¼ÌÀ¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸ÞÎØ¤ò¡Ö¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤Îº×Åµ¤Ç¡¢¹ñ²È¤Ë¤è¤ë½»Ì±»ÙÇÛ¤ÎµðÂç¤Ê±é½Ð¡×¤ÈÈãÈ½¤¹¤ë¤Ê¤É¶Ëº¸·Ï³èÆ°²È¤Ë¤ß¤é¤ì¤ëÉ½¸½¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¼¹É®¼Ô¤ÈÈÈ¹Ô¤Î´ØÏ¢¤òÄ¾ÀÜÅª¤Ë¼¨¤¹µ½Ò¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ê©¸¡»¡Åö¶É¤Ï»ö·ï¤È¤Î´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±ÄÌ¿®¤ÏÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡ÖÈÈ¹ÔÀ¼ÌÀ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÇË²õ¹Ô°Ù¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤È¤Î¸«Êý¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ê©¥Ë¥å¡¼¥¹ÀìÌç¶É£Â£Æ£Í£Ô£Ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸ÞÎØÀ»²Ð¤¬Ê©ÆîÉô¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤ËÅþÃå¤·¤¿£µ·î£¸Æü¤Ë¤â¡¢¥Ñ¥ê¤È¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤ò·ë¤Ö£Ô£Ç£ÖÏ©Àþ¾å¤Ç¥¬¥½¥ê¥ó¤ò¤Ä¤á¤¿¤Ó¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Ô£Ç£Ö¤ò±¿¹Ô¤¹¤ëÊ©¹ñÅ´¤Ï£²£¸Æü¡¢Éüµì¹©»ö¤¬´°Î»¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡££²£¹Æü¤«¤éÁ´Ï©Àþ¤ÇÄÌ¾ï±¿¹Ô¤òºÆ³«¤¹¤ë¡££²£¸Æü¤Þ¤Ç¥À¥¤¥ä¤¬Íð¤ì¡¢¸ÞÎØÁª¼êÃÄ¤ä´Ø·¸¼Ô¡¢Î¹¹ÔµÒ¤éÌó£¸£°Ëü¿Í¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£