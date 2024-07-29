¸µ¥â¡¼Ì¼¡£¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÖÁé¤»¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡¡È¿¶Á¼õ¤±¡Ö¤´ÈÓ¥â¥ê¥â¥ê¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤Ç½÷Í¥¤Î¹©Æ£ÍÚ¡Ê24¡Ë¤¬¡¢29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂÎ·¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸µµ¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¹©Æ£¤Ï26Æü¡¢È±¤òÂ«¤Í¡¢ÎÃ¤·µ¤¤Ê¹õ¤¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢²Æ¤é¤·¤¤»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤ä¡¢ºÙ¤¯¿¤Ó¤¿ÏÓ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ï¥ë¤Á¤ã¤ó¥á¥Ã¥Á¥ãÁé¤»¤Æ¤ë¤±¤ÉÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©¡×¡ÖÁé¤»¤¿¡©¡×¡Ö¤É¤¥¡¼¤Á¤ã¤óÁé¤»¤¿¡©¡×¡Ö¥Ï¥ë¤Á¤ã¤ó¾¯¤·Áé¤»¤¿¡©¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÁ°¤è¤êÁé¤»¤¿¤Î¤«¤Ê¡©Ê·°Ïµ¤¤Á¤¬¤¦¡ª¡ª¡×¡ÖÁé¤»¤¿¡Ä¡ÄÊ¿µ¤¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¹©Æ£¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ö¤´ÈÓ¥â¥ê¥â¥ê¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¡ª²¿¤éÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯¸µµ¤¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¤¢¤Î¼«»£¤ê¤¬¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¸«¤¨¤¿¤ó¤À¤Ê¤¤Ã¤È¡¡¾Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡Ö¤´¿´ÇÛ¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ªµ¤¤Ë¤«¤±¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤·¡Ö³§ÍÍ¤âÇ®Ãæ¾É¤äÎ®¹Ô¤êÉÂ¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£