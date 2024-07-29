µð¿Í¡¦¿ûÌîÃÒÇ· ´°Á´Éü³è¤ÎÎ¢¤Ë¡Ö³Ê¤ÎÍî¤Á¤ëÁê¼êÅê¼ê¡×¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¿´¸¯¤¤
¡Ö¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¿ûÌî¤Î×Ù×â¤¿¤ë»×¤¤¤ÏÀ²¤ì¤Ì¤Þ¤Þ¡ÄÉü³è¤·¤¿Àè¤Ë¤¢¤ë¡Ö2Ç¯¸å¤ÎÌîË¾¡×
¡¡»î¹ç¸å¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ïµð¿Í¤Î¿ûÌîÃÒÇ·¡Ê34¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Êá¼ê¤Î¾®ÎÓ¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç28Æü¤ÎDeNAÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢º£µ¨ºÇÂ¿¤Î117µå¤òÅê¤²¡¢9²ó5°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤Î´°Éõ¾¡Íø¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î9¾¡ÌÜ¡Ê2ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï4¾¡¡Ê8ÇÔ¡Ë»ß¤Þ¤ê¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï³«ËëÁ°¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡Ö¿ûÌî¤ÏÃæ7Æü°Ê¾å¡¢Åê¤²Ëõ¾Ã¤ÇÃæ10Æü¶õ¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç°ìÅÙËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿°Ê³°¡¢´ðËÜ¤ÏÃæ6Æü¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼Éü³è¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¤¢¤ë¡ÖË¡Â§¡×¤Î¤â¤È¡¢¿ûÌî¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤ëµð¿ÍOB¤¬¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö5·î¤Î2»î¹ç¤ò½ü¤¡¢Á´¤Æ1¥«¡¼¥ÉºÇ¸å¤Î3ÀïÌÜ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï2Ï¢Àï¤Î2»î¹çÌÜ¤È¥«¡¼¥É¤ÎºÇ½ªÀï¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨½éÅÐÈÄ¤Ë¤·¤Æ¤â³«Ëë6ÀïÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢³Ê¤¬Íî¤Á¤ëÀèÈ¯¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾¡¤ÁÀ±¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¸åÈ¾Àï¤Î³«ËëÅê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¸Í¶¿¤È»³ºê°Ë¤¬µå±ã½Ð¾ì¤ÇÈèÏ«¤¬¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢½éÀï¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢0¾¡¤ÎÀÖÀ±¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢¿ûÌî¤ÏÄê°ÌÃÖ¤Î3ÀïÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£¿ûÌî¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¤¤°¤Éô´ÆÆÄ¤Î»×ÏÇ¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤³¤¦¤¤¤¦ÇÛÎ¸¤Ï¸¶Á°´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Êá¼ê½Ð¿È¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀïÎ¬¤Ç¡¢µð¿Í¤Ïµå±ã¤ò¶´¤ó¤ÇÏ¢¾¡¤ò5¤Ë¿¤Ð¤·¡¢Ãù¶â¤ò11¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤½¤ó¤Ê¿ûÌî¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÃÇÇ°¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤è¤ê°ìÁØ¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌîË¾¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤â¤Ã¤Ñ¤é¤À¡£¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¿ûÌî¤¬¶»¤ÎÆâ¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¿ûÌî¤ÎÌîË¾¤òÃÎ¤ë¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£