Ç¤Ò¤í¤·¤µ¤ó¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë ¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢ÂåÉ½¤Ç2016Ç¯¥ê¥ª¸ÞÎØÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó½Ð¾ì¤Î·Ð°Þ¤È´¶·ã¡Ú¤½¤ÎÆü¤½¤Î½Ö´Ö¡Û
¡Ú¤½¤ÎÆü¤½¤Î½Ö´Ö¡Û
Çò°æµ®»Ò¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¸ÞÎØ½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¡Ö¶â¥á¥À¥ë¡×¤È¡È¤Ò¤«¤ê¹¶·â¡ÉÃÂÀ¸ÈëÏÃ
¡¡Ç¤Ò¤í¤·¤µ¤ó¡Ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¿46ºÐ¡Ë
¡¡¤¤¤è¤¤¤è¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤¬³«Ëë¤À¤¬¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÇ¤Ò¤í¤·¤µ¤ó¤Ï¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¹ñÀÒ¤Ç8Ç¯Á°¤ËÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤ì¤Ã¤¤È¤·¤¿¸µ¸ÞÎØÁª¼ê¡£¤½¤Î·Ð°Þ¤È¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Î´¶·ã¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡°ìÈÖ¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ï¹ñÀÒ¤òÊÑ¤¨¤ë¤È·è¤á¤¿Âç²ñ¤Ç¤¹¡£2010Ç¯12·î¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥ï¥Ã¥È¹ñºÝ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Þ¥é¥½¥ó¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¡ÊËÙ¹¾µ®Ê¸¡Ë¤µ¤ó¤Î¥Í¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿»þ¡£·Ð±Ä¼Ô¤ä·Ý¿Í¤¬¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤µ¤ó¤«¤é¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤â¤é¤¦´ë²è¤Ç¡¢ËÍ¤Î¤È¤¤Ï¡ÖÇ¤Ò¤í¤·ºÆÀ¸·×²è¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¡£Áªµó¤Ë½Ð¤ë¤È¤«ÅìÂç¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ÏÃÂê¤Å¤¯¤ê¤Î°Æ¤ÎÃæ¤Ë¡ÖÂ¤¬Â®¤¤¤«¤é¹ñÀÒ¤òÊÑ¤¨¤Æ¸ÞÎØ¤ò¤á¤¶¤¹¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂ¨Àë¸À¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹ñÀÒ¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯¡¢2Ç¯¤¯¤é¤¤ÏÃ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥¿¥¤¥à¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¬¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸½ÃÏ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¹ñÀÒ¤ò¼è¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È¤½¤ÎÊý¤ÎÄó°Æ¤Ç½Ð¾ì¡£¤½¤ì°Ê²¼¤Ê¤é¹ñÀÒ¼èÆÀ¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¤È¸À¤ï¤ì¡¢Áö¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é3°Ì¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡Ö¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡ª¡×¤È¡£¤½¤ì¤«¤é²¿¤¬¤¢¤í¤¦¤È¹ñÀÒ¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¸ÞÎØ°Ñ°÷²ñ¤Ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¡¢Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤ä¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¥ì¡¼¥¹¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë½Ð¾ì¡£12Ç¯¤ÎÊÌÉÜÂçÊ¬ËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÅö»þ¤Î¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î1°Ì¤Î¥¿¥¤¥à¤òÈ´¤¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ½Ð¾ì¤¬°ì»þ·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÈãÈ½¤âÂ¿¤¯¤Æ¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤ÏÃÇÇ°
¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤«¤éÈãÈ½¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÆü¡¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á±À¹Ô¤¤¬²ø¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¹ñÀÒ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤«¤é1Ç¯°Ê¾å¤Îµï½»¼ÂÀÓ¤¬¤Ê¤¤¤È½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦IAAF¡Ê¹ñºÝÎ¦¾å¶¥µ»Ï¢ÌÁ¡Ë¤Ë¿·¤·¤¤µ¬Â§¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Îý½¬Ãæ¤Ë¥³¡¼¥Á¤«¤é¹ð¤²¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢Â¿¾¯³Ð¸ç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤Ï¤ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤½¤ÎÌë¡¢Æ¬¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ìë¤«¤é¿¼Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ40¥¥í¡£¤½¤·¤Æ½Ð¤·¤¿·ëÏÀ¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¤ä¤á¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡£¤³¤ì¤¸¤ã¾Ð¤¤¤â¤Î¤À¡£¸ÞÎØ¤Ë½Ð¤ë½Ð¤Ê¤¤¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¿Í¤È¤·¤Æ¥Þ¥é¥½¥ó¤òÂ³¤±¤è¤¦¡ª¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö4Ç¯¸å¤òÌÜ»Ø¤¹¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ç35ºÐ¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦Æñ¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢²ù¤·¤¤¤«¤é¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎý½¬ÎÌ¤ò1Æü30¥¥í¤«¤é31¥¥í¤ËÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤·¤ÆÁý¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢1Ç¯¤À¤È365¥¥í°ã¤¦¡£¤½¤ÎÎý½¬ÎÌ¤òÂ³¤±¤Æ¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç1°Ì¤ò¤È¤êÂ³¤±¡¢4Ç¯¸å¤Ë¥ê¥ª¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»þ´ü¤Ë¤Ï¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÎÁª¼ê¤È¤âÍ§¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Ç§¤á¤Æ¤â¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡ÖÇ¤¬¸ÞÎØ¤Ë½Ð¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï4Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½Ð¾ì·èÄê¤Î²ñ¸«¤¬³«¤«¤ì¤ë¤Þ¤ÇÍÑ¿´¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥ê¥¿¥¤¥¢¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤¿¹Ó¤ì¤¿¥ì¡¼¥¹
¡¡¸ÞÎØ¤ÎÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÆü¤Ï±«¡£¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ÎºÇÁ°Îó¤Ï¥¿¥¤¥à¤Î¤¤¤¤Áª¼ê¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬ÊÂ¤Ð¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢2ÎóÌÜ¤«¤é¤ÏÁá¤¯ÃåÂØ¤¨¤ÆÊÂ¤ó¤À½ç¤À¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢½÷»ÒÁª¼ê¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤ÏµÞ¤¤¤ÇÃåÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂ¤¬ÃÙ¤¤ËÍ¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤ë¤Ê¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡£
¡¡±«¤À¤·¡¢½ë¤¤¤·¡¢¥ê¥¿¥¤¥¢¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤¿¹Ó¤ì¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡£ÂÎ¢¤Ë¥Þ¥á¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢ºÇ¸å¤ÎÊý¤Ï±«¤¬¤ä¤ó¤Ç¡¢µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¥Õ¥é¥Õ¥é¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î½÷»ÒÁª¼ê¤â»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éºÇ²¼°Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÖÃË½÷¤È¤â¥Ó¥ê¤«¤¢¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢·ë²Ì¤Ï¥Ó¥ê¤«¤é2ÈÖÌÜ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡³¹¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ëÆ»Ï©¤Î¥´¡¼¥ë¤òÁö¤ê¤¤Ã¤¿»þ¡¢Æø¤ä¤«¤Ê²»³Ú¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÍÙ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¼þ¤ê¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤«¤é¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¥³¡¼¥ë¤¬µ¯¤¡¢³¤³°¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡ÖÁö¤Ã¤¿¸å¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¥À¥ó¥¹¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡©¡×¤È¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÍâÆü¤Î¿·Ê¹¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥À¥ë¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯À¹¤ê¾å¤²¤¿Áª¼ê¡×¤Î°ì¿Í¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤¾¡ª¡×¤È»×¤¨¤¿½Ö´Ö¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ËÌá¤ë¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥´¡¼¥ë¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ö¾®¤µ¤¤¹ñ¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ò¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë½é¤á¤ÆÇ¤Î²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤ÏÀè·î¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó¹ñºÝ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç3°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¡£¤â¤¦ÂåÉ½¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËèÇ¯¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ï½ÐÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¤Î¥Þ¥é¥½¥ó»ØÆ³¡£¤½¤ì¤«¤éÁáÄ«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÄ½Á¤Ê¤É¤Î·ò¹¯CM¤Ë¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡ÖÇº²T¥·¥ã¥Ä¡×¤Ç½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÈÇ¤Ò¤í¤·¤ò¤è¤í¤·¤¯¤Ç¤¹¡ª
¡ÊÊ¹¤¼ê=¾¾ÌîÂç²ð¡Ë
¢¦Ç¤Ò¤í¤·¡Ê¤Í¤³¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë¡¡1977Ç¯8·î¡¢ÀéÍÕ¸©»Ô¸¶»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£2003Ç¯¤«¤é¥ï¥Ï¥ÏËÜÊÞ½êÂ°¡£11Ç¯¤Ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¡£16Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢ÂåÉ½¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£