³ÑÅÄ£±£¶°Ì¡¢¥é¥Ã¥»¥ë¼º³Ê¡á¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡¢·«¤ê¾å¤¬¤ê£Ö¡½£Æ£±¥Ù¥ë¥®¡¼£Ç£Ð
¡¡¡Ú¥Õ¥é¥ó¥³¥ë¥·¥ã¥ó¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë»þ»ö¡Û¼«Æ°¼Ö¤Î£Æ£±¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±£´Àï¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¤Ï£²£¸Æü¡¢¥¹¥Ñ¥Õ¥é¥ó¥³¥ë¥·¥ã¥ó¡¦¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇ¸åÈø¤«¤é½Ð¤¿£Ò£Â¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤Ï£±£¶°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤Î¼Ö¸¡¤Ç¼ÖÎ¾½ÅÎÌÉÔÂ¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¼º³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢³ÑÅÄ¤Î½ç°Ì¤â°ì¤Ä·«¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡£²ÈÖ¼ê¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¥é¥Ã¥»¥ë¤ÎÆ±Î½¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤¬·«¤ê¾å¤¬¤ê¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢º£µ¨£²¾¡ÌÜ¡£ÄÌ»»£±£°£µ¾¡ÌÜ¤Ç¼«¿È¤ÎÎòÂåºÇÂ¿¾¡Íø¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡£Æ£±¤Ï²Æµ¨ÃæÃÇ¤ËÆþ¤ê¡¢¼¡Àï¤Ï£¸·î£²£µÆü·è¾¡¤ÎÂè£±£µÀï¥ª¥é¥ó¥À£Ç£Ð¡£¡¡